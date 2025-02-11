打球右膝劇痛 復位固定術助復原

▲李祥安醫師建議，青少年運動前須做好充足的暖身運動，若有運動傷害也應盡快就醫。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲醫師建議，若有運動傷害發生時，民眾應該盡快尋求專業的諮詢和治療。（記者陳建志攝）

15歲的林小弟熱愛打籃球，某天在球場帥氣奔馳切入跳投後，落地瞬間整個右膝蓋感到劇烈疼痛，無法伸直及站立，老師趕緊將他送醫，經X光檢查發現，他的右膝近端脛骨出現骨折，連帶生長板也受傷，骨科醫師為他安排骨折復位固定手術後，3天就出院，經3個月追蹤，骨折已癒合且恢復肌肉力量，順利重返球場。

▲林小弟的右腳膝蓋近端脛骨骨折合併生長板受損（左圖圓圈處）；經安排骨折復位固定手術後（右圖圓圈處），復原良好。（記者陳建志翻攝）

近端脛骨骨折合併生長板受損

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部運動醫學中心醫師李祥安表示，患者右膝近端脛骨骨折合併生長板受損常發生在青少年身上。因為青少年肌肉強度漸漸逼近成年人的強度，但是他們的生長板尚未完全閉合，因此在脛骨粗隆形成了脆弱點，容易形成這種獨特的骨折。

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李祥安指出，此類骨折的治療選擇包含保守治療以及手術治療。當骨折碎片沒有位移時，可以考慮採取石膏固定維持膝關節伸直約4週的時間。當骨折有明顯位移，尤其是骨折有裂到膝關節裡面時，藉由手術來將關節面恢復平整是必要的。至於骨材的選擇可根據患者的年齡而定，若小於10歲生長板尚未閉合的兒童，建議使用平滑鋼針固定避免破壞生長板，若為青少年、骨齡將近成熟的病人，則可以使用螺釘固定，固定效果更強。

李祥安表示，像患者這樣的骨折，需要注意腔室症候群的併發症。因脛前返回動脈會經過髕骨肌腱的後方，此種骨折容易導致脛前返回動脈損傷。當血管損傷、流血、組織變得腫脹會導致小腿的腔室壓力過大，進而壓迫到正常的神經和血液循環，小腿會產生嚴重的疼痛及腫脹、腳掌感覺到冰冷、麻木。若情況嚴重會造成肌肉和神經逐步壞死，甚至需要截肢。

李祥安建議，還在發育的青少年在運動前須做好充足的暖身運動，運動強度須適中勿超越自己身體極限，並獲得充足的休息；若有運動傷害也應盡快就醫，尋求專業的諮詢和治療。

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