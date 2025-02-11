放射線治療攝護腺癌 水凝膠墊片護腸道

▲圖1：水凝膠墊片植入術；示意圖。（照片提供／謝尚儒）

文／謝尚儒

▲圖2：術後核磁共振的影像可見中間呈現白色的墊片將上方的攝護腺與下方的直腸間隔出1.42公分的距離。 （照片提供／謝尚儒）

攝護腺癌的治療除了手術外，放射線治療也是另一項治療選擇。近年來，隨著短療程與超短療程放射線治療的發展，在腫瘤控制與副作用方面有不錯的效果，更重要的是，治療時間由原本的8週，縮短至僅需1週。

治療時間縮短至1週

然而，由於攝護腺緊鄰直腸前緣，在放射線治療的過程中，直腸仍會受到一定程度的放射線毒性，使得患者在治療期間或數年後出現與腸胃道相關副作用，包括腹瀉、解便疼痛、失禁，甚至出現嚴重的出血性直腸炎。

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美國食品藥物管理局在2015年，核准攝護腺直腸水凝膠墊片上市。該技術採用全身麻醉或局部麻醉，由泌尿科醫師在經直腸超音波的影像導引下，找到直腸與攝護腺之間的筋膜，並透過細針在這層筋膜之間注入2-3c.c.的生理食鹽水，創造出一個原本不存在的空間（圖1）。

隨後，將含有聚乙二醇的水凝膠注入該空間，水凝膠在注射後會立即凝固，形成一個將攝護腺與直腸分隔開的墊片。該墊片可有效將直腸從攝護腺推移開來，在放射治療過程中顯著減少直腸受到的輻射劑量（圖2）。

研究顯示，水凝膠墊片間隔達1cm後，直腸接受到的高劑量照射範圍可相對減少73.3%。水凝膠墊片在人體內4-6個月後會自行水解，經由腎臟代謝排出。

墊片會自行水解排出

大部分的病人在水凝膠植入後會覺得坐著時屁股像是壓到一塊東西，少數病人可能產生短暫的排尿不適，但在藥物的輔助下，均能在1週內獲得改善。

攝護腺直腸水凝膠墊片植入術不僅能有效增加攝護腺與直腸之間的距離，還可降低直腸輻射劑量與相關毒性。

但目前此治療方式尚未納入健保，民眾須負擔16萬左右的費用。

（作者為亞東醫院泌尿外科醫師）

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