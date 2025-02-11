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黴漿菌致肺炎住院率 萬分之1.4

2025/02/11 05:30
黴漿菌致肺炎住院率 萬分之1.4

▲對於久咳不癒、一般治療無效的情況，建議至大醫院進行更詳細檢查。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／呂俊佑

最近氣溫驟降，許多人出現久咳不癒的現象，有患者擔心自己是否感染黴漿菌。其實對一般免疫力正常的民眾而言，不用過度擔心，黴漿菌感染轉變為肺炎的機會也不高，以2015年美國的研究，黴漿菌感染最後變成肺炎住院的比例，一萬人中只有1.4人。

黴漿菌感染會有無症狀的潛伏期，這個時間可能長達3週。如果感染進到肺部造成黴漿菌肺炎，則會有發燒、肌肉痛和乾咳等症狀。另外，極少部分人會出現咽炎、頸部腺病和大疱性鼓膜炎／中耳炎。10-25%的患者會出現多種皮疹，包括斑丘疹、蕁麻疹、多形紅斑和結節性紅斑。而有慢性氣喘的病人，則有可能因為接觸到黴漿菌而誘發氣喘的發作。

久咳不癒未必就是黴漿菌感染，因為咳嗽原因很多，包括：上呼吸道、鼻竇、外耳道、耳膜，食道、腹腔的問題都有可能導致症狀，一般抗生素治療有助改善咳嗽的急性症狀，但或許未能解決潛在的慢性肺部疾病。

可自費核酸檢查加抽血

要確診黴漿菌感染，可透過醫院提供的自費核酸檢查（PCR），可以快速知道喉嚨裡有沒有帶有黴漿菌，但即使檢出陽性，也不一定代表當下有黴漿菌感染；最好搭配抽血檢測急性抗體（IgM）以及慢性抗體（IgG）。

如果急性抗體（IgM）在第1次抽血之後，再經過4週的第2次抽血，這2次的抗體指數，有4倍以上的上升，才可以很明確說是黴漿菌感染。但是通常這樣的檢查在臨床上很難做到，也很怕延誤病情，所以醫師通常都用臨床症狀，結合胸部X光片，及第1次的抽血抗體，來做臨床診斷，給予藥物治療，並在下一次約診的時候，看臨床的反應如何。

久咳不癒應做確切診斷

提醒民眾，如經醫師評估需使用抗生素治療，民眾應確實遵照醫師指示，依開立的劑量及時間使用抗生素；如果真的得了黴漿菌肺炎而且已有抗藥性，大概也只能用第2線的抗生素治療。所以，建議民眾在久咳未癒的狀況應可到醫院確切診斷，以減少第1線抗生素誤用，並造成抗藥性問題，也可提早發現潛在的慢性肺部疾病。

（作者為彰化基督教醫院胸腔內科醫師）

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