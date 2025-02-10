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腿部靜脈曲張 影響心臟健康

2025/02/10 05:30
腿部靜脈曲張 影響心臟健康

▲心臟疾病和動靜脈血管健康息息相關。 （照片提供／柯博仁）

文／柯博仁

50歲李先生工作繁忙，久坐辦公室，雖然發現腿部靜脈突出，偶爾有沉重感，但卻不以為意。直到最近他開始感到胸悶、心悸，檢查後發現不僅有靜脈曲張，還有心房顫動的早期徵兆。他驚訝地說：「原來靜脈曲張竟然和心臟有關！」

其實靜脈曲張不只是外觀問題，還可能影響全身健康。

靜脈曲張是靜脈因瓣膜功能損傷，血液無法順利回流心臟而滯留腿部，導致血管腫脹、扭曲的疾病。

◎常見症狀：

●腿部沉重感或腫脹。

●靜脈表面隆起，呈藍色或紫色。

●夜間抽筋或疼痛。

●嚴重時引發皮膚潰瘍或感染。

靜脈曲張不只是局部問題，還可能是全身性血管健康問題的訊號。

心房顫動是1種常見的心律不整，與血栓、中風等心血管問題密切相關。

◎靜脈曲張與心房顫動的潛在關聯：

●慢性發炎：靜脈曲張伴隨局部發炎，而心房顫動也與全身性慢性發炎有關。發炎會損傷血管內皮，增加心律不整風險。

●血液流動紊亂：靜脈曲張和心房顫動都會引起血液滯留，增加血栓風險。

●共同危險因子：肥胖、高血壓、糖尿病和老化等問題，會同時增加靜脈曲張和心房顫動的風險。

罹心房顫動風險高

根據最近1項涵蓋270萬人的韓國研究，靜脈曲張患者罹患心房顫動的風險比一般人高出13%，且靜脈曲張越嚴重，風險越高。這表明，靜脈曲張不僅是局部問題，也可能是反映全身血管健康的「警示燈」。

◎如何預防靜脈曲張的健康風險？

●早期治療

如果發現腿部靜脈異常，應及時尋求醫療建議，以免病情惡化並減少併發症風險。

及早就醫、改善生活習慣

●改善生活習慣

1.避免久坐久站，建議每30分鐘活動1次。

2.適度運動，例如散步或游泳，可促進血液循環。

3.控制體重，減少腿部靜脈壓力。

●管理慢性疾病

控制高血壓、糖尿病等健康問題，改善血管功能，間接降低心律不整的風險。

●定期檢查心血管健康

靜脈曲張患者應定期進行心臟檢查，尤其是有胸悶或心悸症狀時，需立即就診。

（作者為台灣透析通路健康協會理事長、博診所總顧問）

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