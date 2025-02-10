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晚期膽管癌無法開刀 化療有機會活更久

2025/02/10 05:30
晚期膽管癌無法開刀 化療有機會活更久

▲肝外膽管癌多數有無痛性黃疸、右上腹痛和體重減輕等症狀；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／王智慧

何先生患有慢性B型肝炎及糖尿病，長期在門診追蹤，近來肚子間歇疼痛，且容易疲累；經腹部超音波檢查，發現肝臟有約10公分大的腫瘤，進一步電腦斷層掃描（CT），肝臟腫瘤已有肺部轉移，切片檢查確定是膽管癌所引起。

由於腫瘤已經轉移，不適合開刀，於是在腫瘤科醫師建議下，何先生開始接受化學治療，同時每3個月再以電腦斷層掃描追蹤病況。

60至70歲長者好發

膽管癌是不常見的惡性腫瘤，起源於膽管的上皮細胞，可分為肝內膽管癌及肝外膽管癌。亞洲人的發生機率比西方人高，台灣發生率約10萬分之4，且好發於60至70歲長者，男性略多於女性，平均5年存活率在7%至20%之間。

一般而言，肝臟內的膽管癌，大部分症狀不明顯，患者不太會出現黃疸；肝外膽管癌則多數表現無痛性黃疸、右上腹痛和體重減輕。

大部分症狀不明顯

要診斷膽管癌，多半有賴影像檢查，如核磁共振檢查（MRI）、電腦斷層掃描，有時還需抽血檢驗腫瘤標記。另外，以內視鏡進行膽胰管的攝影，雖可得到組織診斷，但敏感性可能僅30%。

在治療方面，外科手術是優先選擇，但因腫瘤部位常與肝、胰、十二指腸、門靜脈、肝動脈相鄰，切除不易，而且即使切除了腫瘤，也很容易復發。若是無法開刀的晚期膽管癌，建議接受全身性化療，研究證實，相較於單純的支持性療法，化療能讓患者有機會活得更久。

因此，體能良好且血膽紅素濃度正常的患者，一般建議化療藥物「Gemcitabine」加上「Cisplatin」作為第一線治療方案。這2種藥物合併使用，也已獲健保給付，成為膽管癌化療的主要選項。

根據英國國家癌症研究的報告，以410位局部晚期或已有遠端轉移的膽管癌、膽囊癌、壺腹癌患者隨機分組，一組接受2種化療藥物合併治療，另一組僅用「Gemcitabine」，在24週之後，平均存活期分別為11.7個月及8.1個月，顯示合併2種藥物比起單用1種藥物，可降低36%的死亡機會。

不過，2組的化療副作用雖相近，合併用藥組卻會有較多的嗜中性球低下發生。由於嗜中性球占人體白血球6至7成，在面對感染時有助清除病原，因此若嗜中性球低下，患者可能較容易發生感染問題，必須多加注意。

（作者為永和耕莘醫院血液腫瘤科醫師）

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