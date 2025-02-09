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按摩+伸展 2招緩解反覆落枕

2025/02/09 05:30
按摩+伸展 2招緩解反覆落枕

▲頸椎活動度伸展。（照片提供／楊辰竑）

文／楊辰竑

按摩+伸展 2招緩解反覆落枕

▲快速頸部按摩。（照片提供／楊辰竑）

不少人都有落枕的經驗，常一覺醒來，脖子稍微一動就痛得難受。還好經過幾天的休息，就會消除症狀。不過，有時落枕似乎好了一些，卻總是感覺還沒完全痊癒，可能是因為頸部的小面關節出現活動度受限的問題。

多為長短期姿勢不良和肌肉緊繃

「落枕」真正的醫學名稱是「頸椎急性關節周圍炎」（Acute cervical fibrositis）。最主要的成因是來自於長期或短期內姿勢不良，導致頸部肌肉和關節累積壓力。睡姿不當往往只是壓垮駱駝的最後一根稻草。最容易受影響的肌肉包括胸鎖乳突肌、提肩胛肌、斜方肌等。通常只要休息幾天，並搭配熱敷，不適症狀就會自然緩解。

許多人會問：「為什麼我總是容易落枕？」除了常見的姿勢不良和肌肉緊繃，很可能是因為頸部的小面關節已經出現了活動度的問題！小面關節位於頸椎中，負責控制運動和穩定性。當它們受限時，容易發生落枕或是症狀反覆。

如果你的落枕已經過幾天後逐漸恢復，但還覺得有點不對勁，可以嘗試以下2招來幫助徹底緩解。

●快速頸部按摩：從頸部側邊往後方輕柔的按摩能放鬆緊繃的肌肉，促進血液循環，減輕疼痛。

●頸椎活動度伸展：利用毛巾的輔助，將頸部的關節進行動態的伸展，幫助恢復頸椎的靈活性，防止再次發生落枕。

不僅能有效緩解落枕的不適，也有助於預防反覆的發生。

（作者為得力物理治療所治療師）

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