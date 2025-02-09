記錄頭痛日記 叢發性頭痛診斷利器

▲林家億醫師看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林家億）

文／林家億

▲叢發性頭痛常被稱為「自殺性頭痛」，因其劇痛難忍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林家億）

1名38歲的男病患頭痛多年，經常在固定時間出現單側眼窩劇痛，伴隨流淚與鼻塞症狀，甚至引發劇烈頭痛，對生活造成極大困擾。經詳細詢問患者的頭痛頻率、特徵及誘發因素，並結合理學檢查，評估患者的狀況，排除其他可能的病因，診斷為叢發性頭痛，透過治療及追蹤後，病患的症狀在2週內大幅改善，生活逐漸恢復正常。

發作有規律性 劇痛伴隨流淚與鼻塞

叢發性頭痛是一種極為劇烈的單側頭痛，常被稱為「自殺性頭痛」，部分患者因無法忍受劇痛而選擇極端方式結束生命。其發作有一定規律性，因此特別需要關注頭痛的週期性，例如是否固定時間、固定時節，例如好發時間為每年12月到隔年3月發作，以及是否伴隨典型症狀，如單側眼部或顳部的劇烈疼痛、眼睛流淚、鼻塞或流鼻水等自律神經症狀。

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偏頭痛問診重點則是放在是否有預兆，如視覺閃光或麻木感、持續時間通常4小時到72小時、以及是否伴隨噁心、嘔吐、畏光或怕吵等症狀。

日記有助辨識誘發因素 減少發作

台灣頭痛學會特別強調，記錄頭痛日記是診斷與治療頭痛的重要工具之一。透過詳細記錄頭痛的發作時間、頻率、持續時間、伴隨症狀及可能的誘發因子，不僅能幫助醫師更準確地診斷叢發性頭痛，還能有效追蹤治療效果及調整用藥方案。同時，頭痛日記也能協助患者辨識生活中可能的誘發因素，進而進一步降低頭痛的發作頻率。

急性期與預防性治療 有效緩解

◎急性期治療：快速緩解疼痛

●純氧吸入療法：透過高流量氧氣吸入，能在短時間內有效緩解頭痛發作，是目前非藥物治療的首選。

●藥物治療：使用麥角胺或曲普坦類藥物，迅速緩解疼痛。

◎預防性治療：減少發作次數

●藥物預防：使用類固醇、鈣離子阻斷劑（如維拉帕米）或鋰鹽等藥物，穩定患者的神經系統，減少發作頻率。

●健康管理：透過營養指導和心理支持，幫助患者建立健康的生活方式，避免誘發因子。

◎叢發性頭痛的誤診率極高，有5個原因：

●症狀相似：常被誤診為偏頭痛或鼻竇炎，因為叢發性頭痛也會有單側頭痛、眼睛充血和鼻塞等症狀。

●疾病認識不足：叢發性頭痛較罕見，部分醫師可能不熟悉其特徵，如週期性發作、短時劇烈疼痛。

●患者描述不清：患者未能清楚說明疼痛的規律或特徵，導致診斷線索不足。

●標準應用挑戰：診斷需要依賴詳細病史與專業判斷，有時難以一次確認。

●初期治療干擾：患者自行服用止痛藥可能掩蓋症狀，延誤正確診斷。

叢發性頭痛的發病原因目前尚未完全明確，但研究顯示與腦部下視丘的功能異常相關，這也解釋了其為何具有固定時間發作的特點。

此外，吸菸、飲酒和日照時間變化等被認為是可能的誘發因子。

叢發性頭痛患者需要特別注意生活習慣，發作期內應避免飲酒、飛行和登山等可能誘發頭痛的活動，患者也應積極戒菸。

（作者為新竹市億安診所院長）

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