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衣服曬不乾「濕氣」上身 中醫親授祛濕方

2025/02/08 05:30
衣服曬不乾「濕氣」上身 中醫親授祛濕方

▲溫熱的薑茶有助於驅寒除濕，特別適合潮濕天氣飲用。（資料照）

文／田騏嘉

連日陰雨，許多人發現衣服難以曬乾，空氣濕氣讓人感到沉悶，身體也可能出現疲倦、關節痠痛、食慾不振等症狀。中醫認為，這些都是體內濕氣過重的表現，若不及時調理，長期累積可能引發問題。

◎中醫將濕氣分為「外濕」與「內濕」

●「外濕」來自環境，如陰雨、潮濕空氣，易影響人體表皮和關節。

●「內濕」則與體質、飲食相關，經常食用生冷食物、甜食，或脾胃功能較弱者，易因代謝不良產生內濕。

當外濕與內濕交互影響時，身體不適感會更加明顯。

體內濕氣過重常見症狀包括身體沉重、四肢無力、關節痠痛，甚至浮腫。有些人會感到頭昏、胸悶，或出現食慾不振、腹脹等腸胃不適。若濕氣影響皮膚，可能出現濕疹、搔癢等問題。此外，濕氣滯留也容易導致情緒低落、精神不振。

熱薑茶驅寒 運動促新陳代謝

要去除體內濕氣，調整生活習慣是關鍵。飲食方面建議避免生冷、油膩及過甜的食物，多攝取祛濕食材，如蓮藕、山藥、白蘿蔔等。

蓮藕山藥湯是簡單有效的祛濕飲品，能促進排尿，幫助排除多餘水分。製作方法簡單，只需將蓮藕和山藥切片，搭配枸杞和薑片，煮沸後轉小火燉煮30分鐘，調味後即可飲用；溫熱的薑茶也有助於驅寒除濕，特別適合潮濕天氣飲用。

除了飲食，適量運動同樣重要。透過運動促進血液循環和新陳代謝，能幫助排出濕氣。散步、瑜伽或太極拳都是不錯的選擇。若天氣潮濕不適合戶外活動，也可選擇室內運動，搭配伸展，讓身體保持活力。

環境調整也不可忽視。室內應保持通風乾燥，必要時，可使用除濕機，減少空氣中的濕氣，避免長時間處於潮濕環境。

濕氣雖無形，但對身體的影響不可忽視。從日常生活著手，調整飲食與作息，配合運動和環境調整，能有效預防和改善濕氣帶來的不適。

若長期受濕氣困擾，建議及早諮詢中醫師，對症下藥，讓身體恢復輕盈舒適，重新找回健康與活力。

（作者為臻品中醫中醫師）

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