無菸酒檳榔史 翁「假牙」磨出2公分潰瘍已是舌癌

▲蔡祐任醫師說明患者病情。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲舌頭長期潰瘍未癒，需及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

80歲張先生沒抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，但2年多前發現左側鑲的假牙旁舌頭有潰瘍，幾個月未痊癒，經切片化驗檢查，發現是鱗狀上皮細胞癌的舌癌。醫師考量到病患是老師，若將舌頭癌細胞及安全範圍一併切除，將影響咬字發音及生活，因此切除癌症部位後，利用剩下的舌頭組織重建缺損處，保留病人口語功能。術後3個月，張先生已能恢復正常咬字，回歸正常生活。

旋轉皮瓣重建保住咬字功能

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，舌癌是口腔癌一種，而口腔癌中有90%是鱗狀上皮細胞癌，且多為黏膜經慢性刺激造成病變，造成黏膜病變原因不外乎是菸、酒、檳榔等物質刺激，但有部分情況是口腔假牙或異物長期摩擦所導致。

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蔡祐任指出，一般而言，癌細胞在未轉移情況下，是可以靠手術切除的。以口腔癌來說，若近端轉移到頸部淋巴結，還可以靠手術切除。以張先生為例，他的潰瘍在靠近舌根的側緣，約2公分大，但癌症手術除病灶處，還需擴大切除周圍組織，避免復發，但張先生的工作是教書，手術後的傷口若直接縫合會改變舌頭形狀；向下縫合則會造成舌根無法向上抬，都會影響發音，因此醫療團隊選擇以旋轉皮瓣進行修補。

蔡祐任解釋，張先生的傷口經過評估，恰好能以舌頭僅存的組織進行修補，醫師將剩下的組織設計成可以旋轉的皮瓣，進而用最小的張力去完整覆蓋傷口，再以人工敷料輔助包覆，讓傷口得以順利生長。

為避免癌細胞可能擴散或復發，蔡祐任替病人做預防性頸部淋巴結廓清手術，並請他到牙科處理鑲的假牙，以免繼續摩擦，造成復發。

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