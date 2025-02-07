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妙齡女甲亢大脖子 微創無疤找回自信
記者陳冠備／彰化報導
彰化縣2名20多歲年輕女生，因甲狀腺機能亢進，導致脖子異常腫大，雖有藥物治療卻容易復發，跟頭一樣粗的脖子，讓人非常困擾。衛福部彰化醫院利用最新的組合式微創無痕手術治療，不只「大脖子」不見了，外表也不見疤痕，變成天鵝頸，讓兩人重拾自信。
切除甲狀腺 變成天鵝頸
22歲蔡小姐表示，3年多年前脖子異常腫大，並有手抖、心悸、易流汗等狀況，服藥治療1年多，脖子消腫後才停藥，未料最近舊病復發，脖子越來越大，甚至往外凸起，還有人叫她「大脖子」，讓她覺得心理相當受創；而24歲王小姐則說，脖子快跟頭一樣粗，讓她交際沒有自信，還因此焦慮、失眠相當難受。
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對此，進駐彰化醫院的長庚醫療體系一般外科醫師巫奕儒表示，檢查後發現，兩人確診甲狀腺機能亢進，即自體免疫性抗體刺激甲狀腺，導致分泌過多荷爾蒙的內分泌疾病，這類疾病與基因遺傳、環境、壓力等因素有關，好發於20至40歲女性。
巫奕儒指出，甲狀腺機能亢進會有脖子腫大、眼球外凸，掉髮、肌肉無力等症狀，也可能因新陳代謝增快，導致焦慮、心悸、顫抖怕熱、多汗、食慾增加但體重減輕、腹瀉、情緒不穩定等。治療甲亢有藥物、手術及放射碘等方式，服藥需2至6年，至於手術需在頸部開刀，恐有高出血等併發症，也易留下疤痕。
巫奕儒表示，經過長期研究，設計出組合式無痕微創甲狀腺切除手術，包括雙側全部切除甲狀腺或一側全切等，目前已應用於上百名臨床患者，最後該2名患者表示不想服藥，決定用微創手術，術後外表不見疤痕，但需視狀況補充甲狀腺素。
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