達文西手術 助心梗患者移植腎臟

▲楊晨洸醫師指出，術後透過超音波檢查，確認患者移植腎的血流灌流量，功能正常。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲楊晨洸醫師操作達文西手臂進行手術。 （記者蔡淑媛翻攝）

59歲洪先生患有糖尿病、心肌梗塞及末期腎病，腎功能剩不到15%，依賴洗腎維生。去年接受兒子捐腎，但因心肌梗塞無法停用抗凝血劑，因此選擇達文西手臂輔助移植腎臟，有效降低手術出血量，術後當晚腎臟即恢復正常排尿功能，傷口也無血腫，成功擺脫洗腎人生。

台中榮總泌尿腫瘤科主任楊晨洸表示，洪先生洗腎近10年，去年心肌梗塞置放血管支架，心臟功能好轉，為免因洗腎出現心臟危機，決定接受27歲兒子捐贈左腎，但面臨移植手術不能停用抗凝劑的難題。

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有效降低出血量 免停用抗凝血劑

同時移植腎臟時，須連接縫合的血管位於身體相對深處，捐贈者的血管又相對較細，面對出血和心臟風險，決定自費達文西手術輔助移植腎臟，以減少大範圍的剝離，降低出血量至50c.c.以下，且不需完全停用抗凝血劑。

楊晨洸指出，達文西腎臟移植手術只有嚴重動脈粥狀硬化而導致血管狀況不佳者，才不適用。因輸尿管和膀胱重建於骨盆腔，移植腎臟回到後腹腔原來的位置，不會影響腹腔內器官，不會出現腸子錯位等問題，手術效果也更好。

楊晨洸表示，洪先生的手術傷口僅約5公分，術後3天腎功能即恢復正常，未來不用煩惱洗腎問題，只要照護好心臟病及糖尿病就可以。

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