自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

達文西手術 助心梗患者移植腎臟

2025/02/07 05:30
達文西手術 助心梗患者移植腎臟

▲楊晨洸醫師指出，術後透過超音波檢查，確認患者移植腎的血流灌流量，功能正常。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

達文西手術 助心梗患者移植腎臟

▲楊晨洸醫師操作達文西手臂進行手術。 （記者蔡淑媛翻攝）

59歲洪先生患有糖尿病、心肌梗塞及末期腎病，腎功能剩不到15%，依賴洗腎維生。去年接受兒子捐腎，但因心肌梗塞無法停用抗凝血劑，因此選擇達文西手臂輔助移植腎臟，有效降低手術出血量，術後當晚腎臟即恢復正常排尿功能，傷口也無血腫，成功擺脫洗腎人生。

台中榮總泌尿腫瘤科主任楊晨洸表示，洪先生洗腎近10年，去年心肌梗塞置放血管支架，心臟功能好轉，為免因洗腎出現心臟危機，決定接受27歲兒子捐贈左腎，但面臨移植手術不能停用抗凝劑的難題。

有效降低出血量 免停用抗凝血劑

同時移植腎臟時，須連接縫合的血管位於身體相對深處，捐贈者的血管又相對較細，面對出血和心臟風險，決定自費達文西手術輔助移植腎臟，以減少大範圍的剝離，降低出血量至50c.c.以下，且不需完全停用抗凝血劑。

楊晨洸指出，達文西腎臟移植手術只有嚴重動脈粥狀硬化而導致血管狀況不佳者，才不適用。因輸尿管和膀胱重建於骨盆腔，移植腎臟回到後腹腔原來的位置，不會影響腹腔內器官，不會出現腸子錯位等問題，手術效果也更好。

楊晨洸表示，洪先生的手術傷口僅約5公分，術後3天腎功能即恢復正常，未來不用煩惱洗腎問題，只要照護好心臟病及糖尿病就可以。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中