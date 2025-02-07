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重訓操過頭 當心胸大肌撕裂傷

2025/02/07 05:30
重訓操過頭 當心胸大肌撕裂傷

▲圖2：彈力帶訓練肩胛骨附近的肌肉。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

重訓操過頭 當心胸大肌撕裂傷

▲圖1：胸大肌示意圖。（照片提供／徐幼鈞）

胸大肌有數個分支，由肱骨大結節的肌腱附著點，往內側軀幹分別附著於鎖骨、胸骨、肋骨，往往是重量訓練會著重強化的肌肉（圖1）。它與肩膀的內收、前舉的動作有關，也會影響肩關節的活動角度。若胸大肌太緊繃、或運動過度與外傷導致有撕裂傷，可能導致病患抬手疼痛、無力，甚至呼吸疼痛、胸廓活動度下降等情況。

重訓操過頭 當心胸大肌撕裂傷

▲圖3：以按摩球按摩胸大肌。 （照片提供／徐幼鈞）

以莊小弟為例，他在握推訓練時，發現胸肌隱隱作痛，無法順利完成動作。於胸肌伸展時也發現異常緊繃。前來就診時，在超音波檢查下，可見鎖骨區的胸大肌有輕微的撕裂傷。

醫師建議莊小弟暫停胸肌的重訓至少3週，接著柔和的進行伸展，同時配合高濃度葡萄糖增生注射治療與自體血小板血漿（PRP）注射，有機會加速恢復，盡早回歸重量訓練。

長時間打電腦 也可能肌腱撕裂傷

此外，若因長時間工作於電腦前，導致肩膀內旋、胸肌緊縮、肩胛骨外展、而背部肌群無力，慢慢地會產生肩關節夾擠，容易同時合併肌腱發炎、滑囊炎，也可能產生後續的肌腱撕裂傷。

為了減少上述的狀況，建議大家可以每40-50分鐘起身活動，深吸氣讓胸廓擴張，以維持胸廓活動度。

適度的抬頭挺胸、夾背，減少肩關節內旋。復健儀器治療上，可以選用適度的熱敷、電療與雷射來治療。對於過度緊繃的肌肉，適當深度的震波治療也很有療效。另外建議配合徒手治療，調整肩關節、肩胛骨的位置，來完整改善疼痛。

居家可以訓練肩胛骨附近的肌肉，減少肩膀內旋，以彈力帶為例，兩手抓住彈力帶與肩同寬，手肘彎曲90度，固定一邊手肘，另一邊做出外轉伸展動作，病患要感受到肩胛骨往內夾，才能強化肩胛骨內收肌群，減少肩胛骨外展和肩膀內旋的狀況（圖2）。

若要以按摩球進行的深層肌肉按摩術（圖3），力道須適中而非越痛越好，以免造成軟組織損傷。

（作者為順新復健科診所院長）

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