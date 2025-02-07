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指甲矯正器免開刀 凍甲山友重返山林

2025/02/07 05:30
指甲矯正器免開刀 凍甲山友重返山林

▲圖1：「凍甲」最常出現在大腳趾。（照片提供／沈冠宇）

文／沈冠宇

指甲矯正器免開刀 凍甲山友重返山林

▲門診時醫師會檢查凍甲程度，評估適合的治療方式。（照片提供／沈冠宇）

年近半百的「阿達」（化名）熱衷爬山，每週都會享受山林之樂，但日前他才剛登頂，右腳拇趾就傳來一陣劇痛，忍到下山脫掉襪子察看才發現已經「凍甲」紅腫，「連踩地都痛徹心扉」，不得不在家休養。就醫後，醫師先給予藥物治療，同時指導正確修剪指甲的方式，並建議利用指甲矯正器調整指甲彎度，總算讓他又能盡情攻頂。

指甲矯正器免開刀 凍甲山友重返山林

▲圖2：趾甲矯正器。 （照片提供／沈冠宇）

「凍甲」學名為「嵌甲」（Ingrown nail）或「指甲內生」，最常出現在大腳趾（圖1）。原因是甲片呈現過度彎曲，插入兩旁的甲肉中，萬一過度衝擊碰撞或久站，會造成甲溝反覆紅腫發炎，演變成急性甲溝炎，甚至合併肉芽組織增生，造成病人痛到無法行走，甚至引發黴菌感染，形成灰指甲，嚴重影響生活品質。

指甲矯正器免開刀 凍甲山友重返山林

▲「凍甲」的疼痛程度令人難以忍受，也嚴重影響生活品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／沈冠宇）

傳統拔除手術 捲甲復發機率高

除了少數人是天生的嵌甲體質，多數患者都是後天原因造成，例如長期穿著不合腳鞋子，或女生喜歡窄楦包鞋、高跟鞋導致拇趾外翻、錯誤修剪指甲方式等。此外，久站、運動過度衝擊碰撞、肥胖、循環不好、藥物使用等，也都會造成凍甲。

傳統治療嵌甲及甲溝炎方式包括發炎用藥膏、宜拉膠黏貼、填塞棉片、肉芽腫冷凍治療等，雖然能部分改善疼痛紅腫，但較難徹底根治指甲崁入角度，對嚴重甲片嵌入的患者幫助有限，此時就需要侵入性的外科手術（如甲片拔除手術，合併電氣燒灼，或肉芽腫切除手術），移除崁入甲片及肉芽腫，然而術後恢復期約3週，且麻藥注射過程疼痛，後續指甲也有變形及縮小可能，術後捲甲復發機率高。

因此對手術有疑慮的民眾，可以評估非侵入式治療的「指甲矯正器」（圖2），藉由記憶金屬矯正架、指甲矯正貼等等醫材，根本治療甲片彎曲角度，相對傳統手術來說，無手術恢復期、疼痛度降低且無麻藥過敏風險，但民眾需自費購買，且改善時間較甲片拔除手術長（完整療程約3個月）。

矯正器需自費 完整療程約3個月

提醒民眾，運動時盡量穿著楦頭較寬的球鞋，穿包鞋或高跟鞋時則要適當休息，避免過度行走、久站；修剪指甲時，要保留前端兩側角度，一旦剪太短，反而會導致兩側甲肉增生包覆指甲；泡澡後，也可使用磨甲片，將指甲略微打薄，以及改善肥胖體態等，都是預防嵌甲惡化，及形成甲溝炎的方法。

如果遇到凍甲、甲溝炎問題，建議及早諮詢皮膚科醫師，以尋求專業建議及治療。

（作者為亞大醫院和中國附醫皮膚科主治醫師）

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