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蛇年不想得「皮蛇」 醫籲健康生活提升免疫力

2025/02/06 05:30
蛇年不想得「皮蛇」 醫籲健康生活提升免疫力

▲帶狀疱疹發病時，皮膚會出現顆粒狀水泡。（林口長庚提供）

記者周敏鴻／桃園報導

蛇年不想得「皮蛇」 醫籲健康生活提升免疫力

▲葛宗昀醫師（左）提醒，皮蛇與免疫功能密切相關，保持健康生活方式，能有效降低發病風險。 （林口長庚提供）

桃園市民廖先生去年感染俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，右背、右胸表皮都出現顆粒狀水泡，持續不斷、觸電般的疼痛，讓他幾乎每天失眠，嚴重影響工作效率與生活品質，林口長庚紀念醫院皮膚部醫師葛宗昀提醒，皮蛇與免疫功能密切相關，及時治療並採取預防措施，如接種疫苗、飲食調理與保持健康生活方式，才能有效降低發病風險。

接種疫苗、飲食調理 可有效降低發病風險

皮蛇是水痘帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus，簡稱VZV）引起的疾病，葛宗昀說，人體初次感染這種病毒時，通常的表現是水痘，痊癒後，病毒未能完全清除，潛伏於背根神經節（或稱脊髓神經節）中，當免疫力下降時，病毒重新活化，就可能沿著神經路徑引發帶狀疱疹，局部皮膚先出現刺痛、灼熱、癢感、麻木，再出現顆粒狀水泡等皮疹，且通常伴隨急性疼痛。

他表示，皮蛇病灶排列通常呈帶狀且影響身體單側，早期發現與治療能有效減輕症狀、縮短病程和預防併發症；發病後若嚴重疼痛，醫師會處方止痛藥、消炎藥、抗癲癇藥或類鴉片藥物等，以緩解神經性疼痛。多數患者皮疹等能於2週內康復，但疼痛時間則可能持續數週，甚至數月，若疼痛超過3個月稱為「疱疹後神經痛」，常出現在年長者或缺乏免疫力的患者身上。

接種帶狀疱疹疫苗是有效的預防方法，目前有活性減毒疫苗、非活性基因重組疫苗，可經醫師評估後自費接種，建議50歲以上或罹患惡性腫瘤、慢性疾病的高風險成人，都應接種疫苗。

葛宗昀說，平日保持均衡飲食，攝取足夠的蛋白質、維生素、礦物質，多吃新鮮蔬菜、水果、全穀類、優質蛋白質，避免攝取過量糖分、油脂與加工食品，加上充足睡眠，並維持適度運動，避免過度勞累、長期壓力，都有助提高免疫功能，避免皮蛇發病。

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