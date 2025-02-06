洗鼻器防流感？ 醫：錯誤使用適得其反

▲洪偉誠醫師指出，洗鼻器能舒緩鼻腔不適，但無法殺死病毒或縮短病程。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲洗鼻器正確使用方式。（食藥署提供）

流感疫情持續，另一方面春天來臨，花粉、空污與霾害加劇，過敏性鼻炎患者頻頻發作，不少人會使用「洗鼻器」來舒緩上呼吸道症狀，不過醫師提醒，洗鼻器並非治療流感或過敏的萬靈丹，錯誤使用恐適得其反。

亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠指出，當鼻腔累積過多花粉、灰塵或細菌，可能影響黏膜正常運作，加重過敏症狀，適當使用洗鼻器，搭配生理鹽水沖洗，可以幫助清除過敏原，減少鼻塞與流鼻水，對過敏性鼻炎患者有所幫助。

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不過，對於流感患者而言，洗鼻僅能暫時緩解鼻腔不適，無法消滅病毒或縮短病程。洪偉誠強調，洗鼻只是物理性清潔方式，若出現高燒、全身痠痛等疑似流感症狀，應盡快就醫，使用克流感等抗病毒藥物。

雖可暫緩鼻腔不適 無法消滅病毒

想有效洗鼻，洪偉誠建議可用500c.c.溫水加入4.5g無碘鹽，或直接選購市售洗鼻鹽包，使用時，頭微前傾，面向水槽，將洗鼻器噴嘴對準一側鼻孔，輕壓擠水，嘴巴微開輕吐氣，避免水流入氣管，洗後輕輕擤鼻，確保水分與分泌物排出。

避免微生物感染 勿用自來水洗鼻

洪偉誠也破解常見迷思，強調正確使用洗鼻器並不會傷害鼻腔，反而有助清潔。有些民眾認為可用自來水洗鼻，其實不建議這麼做，應使用蒸餾水、煮沸過的水或過濾水，避免微生物感染。此外，建議每天1-2次即可，過度洗鼻可能導致鼻腔乾燥或刺激。

洪偉誠提醒，洗鼻過程水流入耳咽管通常會自行排出，但若長時間不適，建議就醫檢查，若洗鼻後，出現鼻塞加重、悶脹或耳朵悶塞，也應停止使用並諮詢醫師。

洗鼻用鹽與一般鹽巴有何不同？食藥署醫療器材及化粧品組科長李國驪指出，市售洗鼻專用鹽通過安全檢測，一般食鹽可能含碘或其他雜質，恐刺激鼻腔，不建議使用。她也提醒，洗鼻器屬醫療器材，市售產品須經食品藥物管理署核可，選購時可確認是否具醫療器材許可字號，依照「醫材安心3步驟」，認識洗鼻器為醫療器材、查看外盒標示、詳閱說明書正確使用。

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