開學不慌張 6招助收心

▲面對假期結束，許多孩子會心煩意亂，出現「開學症候群」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

▲開學在即，再也不能睡到自然醒；圖為情境照。（照片提供／柯俊銘）。

寒假過得飛快，轉眼間又要回到熟悉的校園生活。許多學生可能會覺得壓力很大，感到不適應，出現所謂的「開學症候群」，像是賴床、無精打采、注意力不集中，甚至焦慮或憂鬱。因此提供收心6招，調整身心，以迎接新學期的到來。

●重建規律：寒假期間可能習慣熬夜，總是晚睡晚起，要找回學習的節奏，建議開始提早15至30分鐘上床睡覺與起床，逐步恢復到先前的生理時鐘，讓身體有充足的休息時間，提高上課時的專注力。

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●喚醒記憶：長時間沒碰課本，容易讓上學期學過的內容變得印象模糊。開學前可溫習舊知識，翻閱筆記、習題，甚至利用線上資源觀看相關課程，幫助大腦重新熟悉學習模式，縮短開學後的調適期。

●儲備動力：制定幾個明確的學習目標，例如「這學期要提升數學成績」、「每天固定閱讀30分鐘」或「主動參與課堂討論」。有明確的目標，能幫助自己更有方向地學習，開學時也不會感到茫然無措。

●減少娛樂：假期中可能習慣長時間使用手機、玩遊戲或追劇，導致注意力下降。開學前可以逐步縮短螢幕時間，例如改為閱讀、寫作業或運動，讓大腦慢慢適應學習模式，避免開學後難以專心聽課。

●營造氛圍：乾淨、整潔的學習空間，有助提高學習效率。開學前可以動手整理書桌、書包，清掉不必要的雜物，準備好文具與課本，避免在床上或沙發上讀書，讓自己在開學時能更快進入學習狀況。

●調整認知：開學雖意味著假期結束，但同時也是新挑戰、新機會的開始。可以和同學分享假期趣事，討論未來規劃，培養對學習的興趣，讓自己對新學期抱持正向、積極的態度，學習將會更有動力。

（作者為心理師）

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