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染流行性腦脊髓膜炎近半月 7旬男不治

2025/02/05 05:30
染流行性腦脊髓膜炎近半月 7旬男不治

▲疾管署防疫醫師林詠青說明流行性腦脊髓膜炎。（疾管署提供）

記者林惠琴／台北報導

疾管署昨公布今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎，為北部70多歲男性，無國外旅遊史，發病不到半個月死亡，提醒冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，民眾應做好防護措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該男1月18日呼吸困難、頭暈、頻繁跌倒由救護車送至醫院急診，抽血發現貧血、肝腎功能異常，醫師診斷有急性腎損傷、敗血症及肺炎，收治於負壓隔離病房，使用抗生素治療，醫院於22日通報，並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎。個案住院期間疑似尚有其他心臟疾病，且出現血痰、糞便潛血及血紅素偏低情形，31日因病況惡化死亡。

免疫力低下 易感染致病

林詠青指出，流行性腦脊髓膜炎致病原為腦膜炎雙球菌，傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數人會發展成侵襲性疾病，免疫力低下者較易致病。

林詠青說明，此病潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等，嚴重時可引起肺炎、敗血症，甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。1歲以下嬰兒的症狀較不典型而不易察覺，經常只有發燒、嘔吐，以及可能躁動不安、哭叫、不易餵食等。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，2016至2024年每年病例介於1至12例，以25至64歲占30%為多，其次是19至24歲及65歲以上各占23%。

疾管署提醒，民眾應儘量避免長時間處於過度擁擠或通風不良場所，並注意手部及呼吸道衛生，若出現疑似症狀，快就醫。

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