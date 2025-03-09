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台澳跨時區路跑 蔣萬安「3寶爸」曝與台安醫院淵源
〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（9）日出席台安醫院70週年路跑活動，致詞中除了肯定台安醫院深耕台北市做出的醫療貢獻，也提及當年求子的一段緣分；在生完大寶後，近10年未能再次懷孕，後來太太在台安醫院調理身體，最終順利懷上2寶，到迎來3寶而成為「3寶爸」，讓他對台安醫院相當感謝。
蔣萬安出席台安醫院與澳洲布里斯本Mater醫院攜手舉辦的「Joint Fun Run路跑活動」，是一場跨越時區與國界的盛大跑步賽事，今天同步在台北與布里斯本兩地舉行，且呼應38國際婦女節以「為女力而跑」為主題，參加者都穿上一身粉紅T恤，呼應慶祝女性的強韌與成就，同時提升對女性健康和公共衛生的認識。
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蔣萬安致詞提到，台北市在歷年來的醫療評比中屢獲佳績，「醫療照護」為六都之冠。這樣的成績要歸功於所有醫護人員的辛勞付出，包括台安醫院在內的醫療機構，透過細心照護病患、持續投入醫療研究，讓台北市成為國內外稱羨的最佳醫療城市。
蔣萬安還分享了一段他與台安醫院的特別緣分；他透露在大寶出生後，與太太一直希望能再添新成員，但近10年都未能再次懷孕；後來太太在台安醫院調理身體後，順利懷上2寶，2021年家中添了新成員，後來又迎來3寶，「家中最可愛的寶貝們都與台安醫院有關」，期盼未來有更多「台安寶寶」誕生，讓更多家庭迎來幸福的喜悅。
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