沈富雄心肌梗塞》胸悶感覺要死掉！ 醫教察覺先兆

85歲前立委沈富雄自曝日前心肌梗塞，所幸及時就醫治療，裝支架後康復出院。（資料照）

相關新聞

健康網》沈富雄曾突發心梗！ 國健署：「這」症狀易輕忽

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕85歲前立委沈富雄自曝日前心肌梗塞，在搭捷運時覺得異常胸悶，甚至「有一點要死的感覺」，在症狀持續10分鐘未改善後，立刻去急診，確診心肌梗塞，所幸及時治療，裝支架後康復出院。前美國芝加哥榮民醫院心臟加護病房主任謝安民提醒，心臟缺血的症狀雖然叫「心絞痛」，但實際上是沉重或壓力感，部位也未必在胸口，當不舒服頻率增加，伴隨冒冷汗或呼吸困難，恐是身體在警吿你重大事故即將發生！

請繼續往下閱讀...

沈富雄曾為腎臟科醫師，能掌握黃金治療時間，自我判斷立刻去急診，一般人面對心肌梗塞要如何察覺應對呢？謝安民曾在臉書專頁「謝醫師開講」上提出6點建議：

非老人專屬 年輕人也會動脈硬化

謝安民指出，雖說一般男性在40至45歳（女性55歲）以後心肌梗塞的機率開始增加，但血管的動脈硬化可以開始得很早。解剖越戰、韓戰戰死的年輕士兵和紐奧良槍擊、車禍的被害者，都發現10幾、20歳就已經有些人有顯著的動脈硬化和狹窄。每個成年人，尢其是有強烈的家族心血管疾病病史的人，都要和醫師合作評估自己得冠心病的風險有多高。

醫師指出，心臟缺血的症狀有沉重或壓力感，未必是在胸口或心臓部位，有時會在背部兩個肩胛骨之間、手肘或手臂，下巴和喉部也有可能；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

學習觀察症狀 搞懂身體警訊

謝安民表示，學習觀察自己身體的症狀和變化，要能聽懂身體對你發出的警告，也要儘可能清楚如實的描述你的症狀。是怎樣的不舒服？那裏（不一定只有一個地方）不舒服？有沒有一個模式，有什麼行為會引發、加重或改善不舒服？比如說爬樓梯就不舒服、停下就緩解。除主要的不舒服外，還有那些伴隨的症狀，如冒冷汗、呼吸困難及噁心、噁吐等。

他說，心臟缺血的症狀雖然叫「心絞痛」，但實際上往往是沉重或壓力感，而不是真正的痛。也不一定是在胸口或心臓部位，有時會在背部兩個肩胛骨之間、手肘或手臂，下巴和喉部也有可能。這些訊息可以幫助醫師作正確的診斷。

心梗先兆 注意症狀頻率、程度變化

謝安民提到，如果不舒服越來越常發生，如每週一次增為每天一次，越來越容易發生，如從爬二層樓梯才有症狀，變成爬不到一層就開始不舒服；或者本來是動才會有不舒服，現在靜止不動時也會不舒服。發生後停留越久，不舒服程度增強或有新的不舒服，如以往只有胸部不舒服，現在下頷或手肘也有感覺。以上的情況叫「不穩定心絞痛」，是因為冠狀動脈的病灶變得不穩定了，應快就醫。

醫師提醒，心肌梗塞病患中不少有大汗淋漓、呼吸困難的症狀，甚至會有胃痛、噁心、噁吐類似消化系統的症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

冒冷汗呼吸困難 身體警鈴大作

「心肌梗塞病患中不少有大汗淋漓、呼吸困難的症狀。」謝安民解釋，流汗由交感神經支配，而交感神經是兩個自主神經系統中，負責應變緊急事故的那個，動員交感神經意味著身體知覺到顯著的壓力。

而大面積心肌缺血有可能導致肺充血或左心壓力驟増，會有呼吸困難或喘不過氣的感覺。如果不舒服伴隨著大量冷汗或呼吸困難。要趕快求醫，甚至叫救護車。

誤以為消化疾病 延遲治療

謝安民表示，心肌梗塞病患延遲就醫的一個主要原因是誤以為症狀來自消化系統。有時兩者之間不易區分。不只心絞痛常會誤解為消化不良、胃痛。噁心、噁吐這類消化系統（包括肝膽）常見的不適，也會發生在心肌梗塞病人。不能因有些類似消化系統的症狀，就認定不是心臓的問題，要再仔細分辨。

運動從輕微開始 生氣時避免運動

謝安民說，有研究發現經常運動的人，比不運動的人，心肌梗塞和猝死的機率都要少。但是不論是經常或不運動的人，在運動時候心肌梗塞或猝死發生的風險都比靜止不動時高。經常運動的習慣有助維持心血管健康，但是如果你不是經常運動的人想開始運動，或已經一段日子不運動要再開始運動，都要小心，要從輕微運動開始，漸漸的增加運動量。而且在心情激動、生氣或焦慮時要避免激烈運動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法