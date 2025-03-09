健康網》糖友水果飯後吃！ 營養師教「這樣吃」不踩雷

營養師提及，糖友飯後可適量吃水果，並選擇奇異果、柑橘類及蘋果等低GI水果；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果是糖友的「甜蜜負荷」，只要確診糖尿病就無法吃水果了？營養師吳悦慈表示，糖友還是可以吃水果，只是要挑對時間、種類食用，舉例來說，選擇聖女小番茄、芭樂、奇異果、柑橘類及蘋果等低GI水果，不選西瓜、鳳梨、龍眼、荔枝、芒果、葡萄、草莓等高GI水果。除此之外，建議控制份量、搭配蛋白質／好油脂，並於飯後食用原型水果，吃得開心又健康。

吳悦慈在臉書專頁分享，1名糖友家屬表示，自從公公確診糖尿病後，家裡的氣氛明顯改變，因婆婆嚴格控管飲食，水果籃裡的鳳梨、芒果、葡萄通通消失，連最愛的果汁也被列為禁食項目。雖然公公嘴上沒說什麼，但看得出來，他悶悶不樂。可是，糖尿病真的就什麼都不能吃嗎？對此，她解答，其實糖尿病患者並不是不能吃水果，而是要選對種類、吃對時間。

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家屬聽完後，便返家與婆婆討論後，買了些芭樂、蘋果回家，切好放在餐桌上，並試探地看向公公問：「爸，要不要吃一點？小口吃沒關係喔」，公公遲疑地看向婆婆，見她沒反對，小心翼翼地拿了一塊，吃完便說「嗯，這樣吃起來很不錯。」也終於露出久違的笑容！

營養師舉例，夏天盛產的西瓜、芒果等水果屬高GI水果，不適合糖友食用；示意圖。（圖取自freepik）

糖友該如何挑選水果呢？吳悦慈建議，挑選低GI水果，如聖女小番茄、芭樂、奇異果、柑橘類、梨子及蘋果等，適量吃其實是沒問題的；反之，西瓜、鳳梨、龍眼、荔枝、芒果、葡萄、草莓或水蜜桃則屬高GI水果，較不建議糖友食用。除了選擇合適的水果種類，也提供4建議：

1.控制份量：每次約半個拳頭大小份量，避免吃太多。

2.搭配蛋白質／好油脂：舉例來說，喝豆漿配水果、吃堅果配水果等組合，可幫助穩定血糖，減緩血糖突然飆高的風險。

3.選擇適當時間：飯後1小時內食用，避免空腹吃高糖份水果，以防血糖劇烈波動。

4.不喝果汁：果汁在榨汁過程，會造成水果中維生素的流失，並去掉纖維，最終只獲得大量糖分。

營養師表示，果汁在榨汁過程，會造成水果的維生素流失，並去掉纖維，最終獲得大量糖分，因此不建議糖友喝果汁；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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