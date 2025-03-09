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健康網》3成三高患者腎功能異常！ 國健署教8招逆轉「腎」
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕慢性腎臟病早期無明顯症狀，小心傷腎卻不自知！國民健康署表示，據成人健檢數據顯示，高達3成三高患者有腎功能異常，因此建議透過8招愛護腎臟健康，包括：均衡飲食、飲水充足、規律運動、定期量血壓、控制體重、三高，並戒菸、謹慎用藥，預防「腎」於治療。
國健署曾說明，腎臟是由許多腎絲球與腎元所組成，含豐富的微血管，當血壓、血糖或血脂控制不好，會造成血管壁傷害及病變，舉例來說，血壓若未控制好，使身體處在高血壓狀態時，腎臟無法有效過濾身體的廢物，將導致腎臟病發生；而身體處在高血糖狀態時，也將導致腎絲球硬化及腎元破壞。
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國健署在臉書專頁指出，慢性腎臟病早期無明顯症狀，據成人健檢數據顯示，高達3成三高患者有腎功能異常。自114年起，國健署擴大成人健檢服務，新增30-39歲成人每5年1次健檢，並增加「腎病識能衛教指導」，幫助民眾掌握腎臟健康，預防「腎」於治療！下為護腎8招：
●均衡飲食：均衡攝取6大類原型食物，避免加工食品、甜點、油炸物等。
●飲水充足：健康成人建議每日攝取約2,000c.c.的水。
●規律運動：每週至少150分鐘中等強度運動。
●定期量血壓722：「722」3數字所含之意義，依序為：連續量7天；早上起床後、睡前各量1次，1天共測量2次；且每2次測量2遍，取平均值，健康成人血壓參考值應小於120/80mmHg。
●控制體重：BMI維持在18.5-24。
●戒菸保健康：吸菸會使流向腎臟的血液減少，降低腎臟正常運作能力。
●謹慎用藥：避免長期服用非類固醇消炎藥、止痛藥及來路不明的中藥等。
●控制三高：控制高血糖、高血壓、高血脂危險因子，並配合醫師服用藥物與治療。
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