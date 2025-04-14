頸動脈支架術後 家屬陪伴加速康復

▲加護病房環境易使患者感到焦慮孤獨，護理師會適時給予心理支持。（照片提供／程盈溎）

文／程盈溎

1名60歲女性因長期高血壓與動脈硬化，反覆出現頭暈、記憶力衰退及左側肢體無力等症狀。經檢查發現右側頸動脈狹窄達7成，為避免缺血性中風，接受頸動脈支架置放術後，轉入加護病房觀察。

此手術雖屬微創，術後仍要嚴密監控生命徵象。加護病房提供即時監測設備，隨時掌握患者心跳、血壓、血氧濃度，確保病情穩定。術後患者須絕對臥床且平躺，要密切觀察穿刺傷口，注意有無出血或血管阻塞，並適時更換敷料，防止傷口出血或支架移位。

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經過24小時密切觀察，患者生命徵象穩定，傷口無出血感染，頭暈無力感改善，轉至普通病房觀察及復健。術後仍須依醫師指示按時服用抗凝血劑，測量血壓並記錄，支架置放側的頸部避免按摩，傷口保持清潔乾燥，避免劇烈運動、提重物，應定期回診追蹤，返家後若傷口出現紅、腫、熱、痛、異常滲液或感覺喪失、頭痛等情形，也要立即回診。

面對親人住進加護病房，家屬難免不安焦慮。建議可準備病人慣用物品，如保暖衣物、護唇膏、眼罩等，讓患者在陌生環境中感到安心。

加護病房有固定探視時間，探視時應避免過多刺激，要保持環境安靜，遵守感控原則，進病房前務必洗手、戴口罩，降低感染風險。探視時，家屬可輕聲與病患交談，給予情感支持鼓勵。若患者尚未清醒，握住病人的手也能傳遞溫暖。

加護病房環境易使患者感到焦慮孤獨，護理師會適時給予心理支持，鼓勵深呼吸放鬆，留意表情、肢體語言，並觀察心理變化。若情緒波動較大，醫療團隊也會提供心理輔導。

家屬的陪伴鼓勵是患者康復的重要力量，只要醫護團隊、患者與家屬攜手合作，提供適當的身心照護，病患定能穩定康復，重拾健康。

（作者為衛生福利部桃園醫院加護病房護理長）

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