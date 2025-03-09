健康網》沈富雄曾突發心梗！ 國健署：「這」症狀易輕忽

85歲前立委沈富雄日前在新聞節目中透露，日前搭捷運時感到胸悶，就醫檢查為心肌梗塞。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕85歲前立委沈富雄日前在新聞節目中透露，日前搭捷運時感到胸悶，就醫檢查為心肌梗塞，所幸及時就醫，進行心導管手術，現已慢慢恢復正常生活。國健署曾提醒，「輕微胸悶」是最危險的心臟病警訊！半數以上的心肌梗塞患者，在發作的前1個月內均有不同程度的胸部悶痛狀況，但許多患者容易因輕忽，而錯過就醫時機，因此當出現疑似症狀時，建議就醫檢查。

沈富雄近日在POP Radio《POP撞新聞》節目中脫口「沒想到可以跟大家見面」，讓主持人十分錯愕，他才透露，日前搭捷運時，突然感覺異常胸悶，且持續超過10分鐘症狀仍改善，因而至急診就醫，檢查發現為心肌梗塞，因此進行心導管手術，及時加裝2個支架，並於加護病房觀察2晚順利出院。目前已出院逾1週，除運動量下降外，日常生活已無大礙。

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前立委沈富雄（右）在節目上透露，日前曾突發心肌梗塞就醫。（圖取自《POP撞新聞》影片）

國健署曾指出，「輕微胸悶」是最危險的心臟病警訊！半數以上的心肌梗塞患者，在發作的前1個月內均有不同程度的胸部悶痛狀況。不過，許多患者容易輕忽這些症狀，因而錯過了求醫診治的最佳時機，因此為免因自身輕忽而發生憾事，要多注意以下心臟病的徵兆及警訊：

●心絞痛：主要徵兆為「胸悶」，範圍約半個手掌，位置在胃到下巴、右肩到左肩甚至到左手肘。

●心律不整：主要徵兆為心臟蹦蹦跳，容易喘、耐力變差，若為心房顫動，中風機率高達常人的5倍。

●心血管過於狹窄：主要徵兆為吃飽飯後、生氣或有壓力時、季節轉換、運動過後，出現喘不過氣、心悸、持續幾分鐘以上的噁心和冒冷汗。

搭上護心「巴士」 8式遠離心血管疾病

國健署曾於臉書專頁提醒，心血管健康對我們每個人來說至關重要，不僅能降低中風和心臟病的風險，還能提升生活品質，延長壽命，因此邀請大家搭上護心巴士，預防心血管疾病：

1.飲食均衡：均衡攝取全穀類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜、水果和健康油脂，特別注意控制油、糖和鹽的攝取，以高纖維為主。

2.規律運動：每週至少150分鐘的中度運動，減少久坐，並在寒冷的清晨選擇室內運動。

3.充足睡眠：成人每日需保持7到9小時的睡眠，養成早睡晚起的好習慣。

4.拒菸戒酒：吸菸會升高血壓和血脂，建議選擇水或茶代替酒精飲品，減輕身體負擔。

5.適當腰圍：男性腰圍應小於90公分，女性小於80公分，以降低肥胖引發的健康風險。

6.預防高血壓：記住「722」口訣，連續7天早晚各量1回每回量2次取平均，建議血壓小於140/90mmHg。

7.預防高血糖：定期檢測血糖，空腹血糖應小於126mg/dl，以掌握健康狀況。

8.預防高血脂：定期檢測血脂，低密度脂蛋白膽固醇應小於160mg/dl。

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