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流感不是感冒！ 不要年輕就不在意！

2025/02/04 05:30
流感不是感冒！ 不要年輕就不在意！

▲藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊不幸罹患流感併發肺炎病逝，震驚各界。（資料照）

記者歐素美、黃宜靜／綜合報導

藝人大S因為流感併發肺炎病逝，大甲李綜合醫院胸腔內科主醫師任黃朝新表示，「流感不是感冒」，是一種急性病毒性呼吸道疾病，可能會出現嚴重的併發症，台灣流感病例大約從每年冬季11月開始逐漸增加，民眾春節返鄉、出遊，沒有做好防護措施，很容易被感染，疾管署也公告，國內流感疫情正在升溫，正值流行期，呼籲民眾勿掉以輕心。

急性病毒性呼吸道疾病

黃朝新指出，流感是一種傳染力很強的病毒，常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等，雖然症狀跟感冒很像，但是危險性比較高，部分患者會引發肺炎、腦炎、心肌炎等重症，尤其65歲以上民眾、嬰幼兒或高風險的慢性病患者，要特別注意。

流感容易引起嚴重併發症

不要以為年輕就忽略施打疫苗的重要性！黃朝新表示，從今年1月1日起，6個月以上民眾皆可施打流感疫苗，建議還沒打流感疫苗的民眾，應提早接種，尤其50歲以上的民眾更應該施打。

黃朝新說，如果罹患流感，除了發燒、咳嗽、流鼻水、打噴嚏等症狀，比較常見的還有肌肉痠痛、頭痛或極度倦怠感、腹瀉、腸胃道症狀。流感主要傳染途徑為飛沫傳染，尤其密閉空間空氣不流通更容易造成病毒傳播，建議民眾出入人多的公共場所，一定要戴口罩，雙手也要勤洗手、消毒。

一燒二痛三疲倦 就須警覺

有些民眾搞不清楚流感跟感冒差異，衛福部疾管署指出，流感症狀較一般感冒來得嚴重，且容易引起併發症，最常見的是肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染、神經系統疾病等。因此若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」就須警覺是流感。

衛福部提到，一般感冒大約有200多種病毒可引起，常見的有鼻病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等，症狀較輕微，約2-5天就能恢復；而流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需1-2週才能完全恢復。

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