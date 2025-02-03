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高齡產婦羊膜穿刺 超音波導引戳中寶寶風險低

2025/02/03 05:30
高齡產婦羊膜穿刺 超音波導引戳中寶寶風險低

▲蘇河仰醫師為產婦進行超音波檢查；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／蘇河仰）

文／蘇河仰

高齡產婦一般指懷孕年齡超過34歲，因為高齡生產在孕期會面臨較多危險，例如：早期流產、孕期併發症、子癲前症或是胎兒異常等問題，因此在孕期的期間會進行比較多項的檢查，羊膜穿刺是其中的一項。

現代人晚婚晚生，超過34歲才懷孕情形有明顯增加，許多媽媽都會擔心羊膜穿刺會不會戳到寶寶？其實在超音波導引下，雖有風險，但專業經驗的執行醫師會將風險降至最低，產婦不用過度擔憂。

羊膜穿刺是在超音波導引下，以1根細長針穿過肚皮及子宮壁，從羊膜抽出羊水進行檢驗，以確認胎兒是否有染色體異常或先天疾病。通常羊膜穿刺在孕期檢查最佳週數為16-20週抽取羊水量較適中，週數太小會有羊水量不足情形，週數過大，到了24週，會有無法終止妊娠的問題。

◎孕婦若有下列情形，建議接受羊膜穿刺檢查：

●曾經生過先天異常的寶寶。

●懷孕年齡超過（含）34歲。

●夫妻任一方有先天異常家族史（例如：唐氏症）。

●有3次以上習慣性流產者。

●經胎兒超音波檢查有構造異常情形。

●第一孕程唐氏症篩檢（早唐）、第二孕程唐氏症篩檢（中唐）或非侵入性（NIPTY）結果為高風險者。

羊膜穿刺檢查過程約3-5分鐘就完成了，只抽取約15-20c.c.羊水（染色體檢查）或30-40c.c.（染色體及晶片檢查），將抽取出來的羊水進行分析，羊水中胎兒細胞的培養，以檢查胎兒是否有染色體異常，一般不會對胎兒造成影響，但仍有3/1000機率產生破水、感染或流產的風險，現在也有非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY），妊娠滿10週就可以進行，準確度高達99%以上，但還是無法偵測到染色重組、倒置、平衡轉位等結構上的分析結果，若篩檢有異常，還是需要進一步做羊膜穿刺為最後確診結果。

在國內，羊膜穿刺是一種產前很普遍檢查，因羊膜穿刺造成產婦死亡機率微乎其微，但仍有破水及流產風險，到底要做還是不要做？產婦除了自己要評估，並聽從主治醫師的評估與建議。

（作者為育禾婦幼中心婦產科醫師）

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