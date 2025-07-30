沈玉琳肝炎》初期像感冒難察覺 醫曝「預後關鍵」

知名節目主持人沈玉琳29日疑因猛爆性肝炎住院檢查。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名節目主持人沈玉琳29日疑因猛爆性肝炎住院檢查，消息一出，引發各界關心。家醫科醫師陳欣湄指出，猛爆性肝炎早期症狀與感冒相似，多數人並不以為意，通常等到出現黃疸才有所警覺；發病後想要快速痊癒，重點在「時間」，1週內若能及時控制腦病、維持血壓等身體功能，就有機會及時修復。

發病原理 忌熬夜喝酒

陳欣湄於臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」說明，猛爆性肝炎並不是一個簡單的肝炎，「猛爆」二字，可想而知其破壞力又兇又猛。引發的原因是，當肝臟細胞快速死亡、但再生能力若趕不上再生速度，肝臟功能就會迅速罷工。

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她進一步解釋，像B肝、C肝本來都是屬於猛爆性肝炎的危險因子，其他危險因子如酒精、藥物等。若本身具有這些條件，又持續加班、熬夜，就可能引發。

她分享，先前1名帶有B肝的醫師在實習時值班熬夜、做報告，一不注意就引發猛爆性肝炎，好在有及早處理，才把人從鬼門關救回來。

初期狀況、併發症、預後條件一次看

陳欣湄表示，猛爆性肝炎早期症狀跟感冒非常相似，包括人疲累、倦怠感、吃不下東西等，出現症狀時，多數人都不會想到是肝炎造成的，經常都是等到皮膚、眼白開始變黃，出現黃疸才有警覺。

家醫科醫師陳欣湄指出，猛爆性肝炎早期症狀跟感冒很像，例如疲累、沒胃口，經常都是等到皮膚、眼白變黃，出現黃疸才有警覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳欣湄說，猛爆性肝炎也容易出現併發症，像是肝腦病變、凝血功能異常，如皮膚出血或消化道出血、敗血病，如免疫力下降或引發其他細菌感染、多重器官衰竭等4種。每種若控制不好，都有機會致命。所以，治療通常都要小心監控，依照不同身體狀況，給予對應的支持性治療。

她指出，猛爆性肝炎的預後關鍵是「時間」。1週內若能及時控制腦病、維持血壓，讓凝血功能慢慢復原，就有機會及時修復；但若病情超過1週，儘管肝臟有自癒能力，還是會有比較高的機率走向肝功能惡化，甚至需要肝移植。

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