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乳癌防治別輕忽台南每年500人確診 這年齡層最多
〔記者蔡文居／台南報導〕現代女性生活型態改變，加上飲食西化、晚婚未生等因素影響，乳癌有逐年年輕化的趨勢。台南市每年約有500位女性新確診乳癌，主要集中在40至74歲的女性族群。
南市衛生局表示，乳癌初期症狀不明顯，若等到出現硬塊、疼痛或凹陷等明顯異常再就醫，往往已非早期階段。因此建議符合篩檢資格的女性朋友，務必把握乳房X光攝影免費篩檢機會。
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根據國民健康署統計，乳癌已連續多年為我國女性發生率第一的癌症，每年約有1萬5000名女性確診乳癌，平均每天超過40人。
衛生局表示，研究指出定期乳攝可降低20%至40%的乳癌死亡率，若能早期發現、早期治療，乳癌5年存活率可高達90%以上。南市與17家合約醫療機構合作（醫療院所名單：https://p.tainan.gov.tw/s23Kw2 ），提供便捷且安全的乳房X光攝影服務，政府補助對象為40至74歲女性，每2年1次免費乳房攝影檢查。
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