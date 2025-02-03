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心肌梗塞快就醫 降低心臟破裂併發症

2025/02/03 05:30
心肌梗塞快就醫 降低心臟破裂併發症

▲心肌梗塞應立即就醫，以免引發心臟破裂；示意圖。（照片提供／郭志東）

文／郭志東

心臟破裂是心肌梗塞可能引發的嚴重併發症，意指心臟肌肉或瓣膜出現撕裂。它可能在心肌梗塞發作期間，或是發病後第1個月內發生，多數集中在心肌梗塞後的5到10天。

心臟破裂通常在大範圍的心肌梗塞才會發生。特定族群尤其需要注意，像是女性、高血壓患者、經常反覆胸痛的人、胸痛發作很久才就醫的民眾、首次遭遇心肌梗塞、60歲以上的長者、有多條血管動脈粥狀硬化的人，以及有心臟衰竭、曾中風、患有慢性腎病的患者。

研究顯示，約30%心肌梗塞且猝死的患者，同時存在心肌破裂的情形。10%至20%的心肌梗塞會出現心室外壁破裂，而不到0.4%的患者會有心室中膈破裂。心臟破裂的影響因位置而異。若心室中膈破裂，會使過多血液流入肺部，引發肺水腫，造成呼吸急促甚至呼吸衰竭。二尖瓣肌肉破裂，則會因血液逆流，導致急性心臟衰竭。最常見的心臟外壁破裂，往往是致命的，因血液會直接流入胸腔，讓心臟無法對身體供血。心臟破裂的症狀包含胸痛、休克、心跳停止、心臟衰竭、肺水腫、呼吸衰竭以及心包填塞。其成因是心肌梗塞損傷心肌，使其變得脆弱，導致心臟薄弱處破裂。醫師診斷時可能會聽到心雜音，如有懷疑，通常會安排胸前心臟超音波，必要時會輔以經食道心臟超音波、心導管、電腦斷層、心臟核磁共振等檢查。

藥物可暫時緩解症狀，但手術才是治療心臟破裂的最佳方式。醫師會依據患者病情，決定是否立刻手術，或先使用機械裝置穩定，等待手術時機。其他輔助治療手段包括利尿劑、強心劑、血管擴張劑、葉克膜、主動脈內氣球幫浦、左心室輔助裝置、經血管微創修補，以及開心手術修補。

若懷疑自己心肌梗塞，應立刻就醫，把握時機可降低心臟破裂等併發症風險。心臟破裂十分嚴重，死亡率高達5成，許多死亡發生在院外猝死。若能快速診斷治療，尤其是接受開心手術，仍有很高的存活機會。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師）

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