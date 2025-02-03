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老菸槍眼垂呼吸喘 重症肌無力上身

2025/02/03 05:30
老菸槍眼垂呼吸喘 重症肌無力上身

▲胸腺腫瘤。 （照片提供／紀炳銓）

文／紀炳銓

老菸槍眼垂呼吸喘 重症肌無力上身

▲縱膈腔內疑似有腫瘤的陰影（箭頭處）。（照片提供／紀炳銓）

1名43歲在工地工作的男子有20多年菸齡。幾個月前，他開始覺得喉嚨常有異物感且只要吸菸就會覺得特別喘，因此到外院求診，並接受鼻瘜肉手術。可惜症狀並未改善，甚至後來有一天因咳嗽及呼吸困難加劇而被送至急診，隨後由胸腔內科收治住院。

男子入院後，醫師發現他有吞嚥困難及發音不清等症狀，經肺功能、胃鏡檢查與胸部影像，發現縱膈腔內疑似腫瘤。進一步檢查確認為「重症肌無力」合併胸腺腫瘤。

男性50-60歲、女性20-30歲好發

重症肌無力與紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎同屬自體免疫疾病，因異常抗體攻擊乙醯膽鹼受體，導致神經與肌肉間訊息傳遞受阻，肌肉無法正常收縮。此病可發生於各年齡層，台灣約5000名患者，女性多在20-30歲間發病，男性則在50-60歲間較常見，且台灣患者相較國外發病年齡更輕，病程較輕微。

乙醯膽鹼酶抑制劑迅速改善

超過半數患者以眼瞼下垂、複視為首發症狀，多見於年輕女性。若影響臉部、吞嚥、四肢或呼吸肌，則為「全身型」。典型特徵為早晨症狀較輕，隨時間惡化，午後或晚間出現肌力不足。治療以乙醯膽鹼酶抑制劑改善肌肉無力，若效果不佳，可加用類固醇以抑制免疫攻擊。病情嚴重時，可採靜脈注射免疫球蛋白或血漿置換術緩解。其中有10%患者合併有胸腺腫瘤，另有70%伴隨良性胸腺增生。若合併胸腺瘤，建議進行手術切除以改善疾病控制與預後。

該名勞工朋友確診後，使用乙醯膽鹼酶抑制劑治療，症狀迅速改善，隨後接受手術切除腫瘤，目前恢復良好。但是在提到他為什麼沒有眼皮下垂及複視的症狀時，他才驚訝地說：「有啊！我們『做工的人』常要閉一隻眼來瞄測水平，就像當兵打靶時會把一眼閉起來瞄準靶心那樣。大概2個月前我就開始覺得奇怪，怎麼水平常測不準，而且眼睛也閉不太起來。」

原來是漏講這個關鍵症狀！這個案例提醒我們，任何異常症狀都可能是疾病的線索，即使是日常生活中看似微不足道的變化，也應該及早就醫，並完整向醫師告知症狀，能幫助醫師更快找到病因，及早診斷與治療。

（作者為彰化基督教醫院胸腔內科主治醫師）

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