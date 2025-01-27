冷凍年菜口味重 增添蔬菜更「纖」美

▲營養師林鈺庭利用年糕和冷凍蔥油餅做成墨西哥春捲。 （記者盧賢秀攝）

記者盧賢秀／基隆報導

▲冷凍年菜加入菇類、蔬菜可增添風味。（記者盧賢秀攝）

明天就是除夕，許多小家庭沒時間採購或烹煮年菜，冷凍年菜成為團圓飯料理首選，但是冷凍年菜受限製作與保存過程，通常較鹹且蔬菜量不足，營養師教導民眾小撇步，加入菇類或蔬菜可增添風味，補充纖維質，營養健康，或利用剩餘年菜發揮創意，製作台式披薩、墨西哥捲餅，「台菜西吃」美味滿點。

▲營養師林鈺庭（右）為冷凍年菜加料，更營養健康。（記者盧賢秀攝）

營養師教做私房「台菜西吃」

衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭指出，冷凍年菜加料選擇耐放、適合的蔬菜，凸顯料理風味，勾芡「燴菜類」例如海鮮羹，可以放鴻喜菇、雪白菇、金針菇或是娃娃菜搭配；「熱炒類」如糖醋或三杯料理，加入洋蔥、青椒、甜椒、芹菜來增色；若是「燉湯類」可以加入番茄、玉米筍、白蘿蔔等較耐煮的蔬菜，在超市就能買到，保存時間也比較長。

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另外，滷製年菜當天沒有吃完，通常民眾會整鍋放回冰箱，不斷重複加熱，不但容易滋生細菌，而且也吃得很膩。林鈺庭建議，分裝一次能夠吃完的份量，放冷藏保存的菜要在2天內吃完，超過2天以上就放到冷凍庫，並且要在1個月內吃完。

針對吃剩的肉類、海鮮，林鈺庭設計幾款私房菜，教導民眾輕鬆做出有變化的創意料理。第一款是「台式披薩」，把年夜飯剩下的肉類與海鮮食材，平鋪在冷凍蔥油餅上，搭配起司、番茄片、九層塔烘烤，變成簡易版的台式披薩。

很多年輕人不喜歡吃年糕，可以用餛飩皮包年糕油炸後，再加上番茄丁、碎洋蔥、蒜泥、檸檬汁與黑胡椒製成的莎莎醬，變成酸辣開胃的炸春捲。

此外，年糕也可以切成片，烘烤至表皮酥脆，再灑上無糖黑芝麻粉，就像日式烤麻糬，黑芝麻粉還能補充鈣質。

烏魚子也是春節期間常見的桌上美食，大部分是搭配蒜或蘿蔔片吃，林鈺庭推薦將烏魚子簡單煎過後，切成0.5公分薄片，配上水梨片與小黃瓜片，吃起來更清爽可口，只要加點巧思做些變化，就能減少過年期間大魚大肉的負擔，吃得營養美味。

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