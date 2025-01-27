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病態賭博 小心輸掉人生

2025/01/27 05:30
病態賭博 小心輸掉人生

▲玩桌遊聯絡情誼，但也應避免賭博行為，產生金錢糾紛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／蔡侑叡

農曆新年期間，總是瀰漫著一股及時行樂的熱絡氛圍，流傳著小賭怡情或小酌微醺的迷思。許多家庭在團圓飯後習慣玩麻將、撲克牌，再加上彩券獎金加碼，對於平常有賭癮問題的人是危險期，此時賭癮發作就在一念之間。

病態賭博是一種行為性成癮障礙，患者通常表現出過度自信、精力充沛且稍顯刻薄的特徵。他們認為金錢是解決所有問題的根源，由於缺乏儲蓄和預算的習慣，因此可能從事非法行為來獲取賭博所需的資金。這些行為通常表現為非暴力犯罪，如偽造、挪用公款或欺詐，並有意圖在未來償還所借的資金。病態賭博最後會家庭關係疏遠、丟掉工作、甚至自殺。

◎病態賭博的成因包括生理和社會環境因素。

●生理因素：病態賭博者通常會出現複雜的神經傳導物質失調，這與物質使用障礙和其他衝動性行為有類似之處。

●社會環境因素：年輕時接觸賭博活動、家庭強調物質和財務的重要性，以及缺乏儲蓄和預算規劃的教育。

◎治療方式

●醫療協助：透過住院治療有助於患者從賭博環境中隔離。

●心理治療：當患者已停止賭博至少3個月後，可以考慮開始洞察導向的心理治療，如認知行為療法，這些方法能有效幫助患者控制賭博衝動，並減少賭博行為。

●家族治療：為賭博成癮患者的家人和朋友提供支持，幫助他們理解，並應對親人的賭博問題。

行為性成癮障礙 及早就醫

病態賭博是一個複雜的行為成癮障礙，涉及生物學、心理學及社會環境多方面的因素。若發現自己或親友、同事有足以造成痛苦或功能損害的「賭博問題」，宜及早求助專業醫療，接受篩檢治療，以減少賭博成癮衍生的身心健康風險與社會問題；而病態性賭博成癮是可以得到有效治療與控制的，大部分都能在專業支持下，逐步恢復正常生活。

（作者為衛生福利部草屯療養院醫師）

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