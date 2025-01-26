餐桌減碳5撇步 年節新潮流

▲應挑當季、食在地、多蔬食。（照片提供／范純美）

文／范純美

農曆新年即將到來，家家戶戶忙於採買年貨和團圓年夜飯，豐盛佳餚肯定是非常澎湃。除夕到元宵年假期間若天天大魚大肉，過量攝取肉類不但容易造成身體的負擔也會造成許多慢性疾病病人三高和體重控制不良，同時也增加溫室氣體的碳排放。

淨零綠生活環境永續的議題日漸受到企業各部門重視，吃蔬食蔚為風潮同時兼具環保，做好餐桌減碳計畫5撇步。

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●第1步挑當季、食在地、吃蔬食：選當季時令不僅便宜又新鮮又好吃選在地生產的蔬果，減少運輸過程的碳排放達到永續採買原則。蔬果顏色不僅為年菜增添綠色環保的色彩且可以減少腸胃負擔。

年節期間很多人容易膳食纖維攝取不足的情況，若能每天吃5份蔬果有足夠膳食纖維，能降低飯後血糖，同時還能夠調整血脂和改善腸道菌叢的健康。

●第2步植物蛋白零負擔：過年期間避免餐餐吃肉，可選擇一餐以植物性蛋白食物來源的豆類、黃豆製品和堅果類來取代動物性蛋白質如毛豆、黑豆、豆腐、豆皮、豆干、花生、腰果。如什錦菜、竹笙蓮藕冬菇湯、鮮蔬燴豆腐、豆干滷花生等。

●第3步減少食物浪費：計畫好菜單，適量購買食材，建議依據家中人口烹煮食物的份量，盡可能以當餐可吃完為宜，減少剩食變廚餘，且不易造成攝取過多熱量，造成身體負擔。

●第4步節能烹調：五穀米或糙米預先浸泡使烹飪時間縮短；烹調過程中煮、滷或悶炒食物，隨手蓋上鍋蓋，不讓熱能散失，維持一定熱度，可以縮短烹調時間，減少耗費瓦斯。

●第5步外食族這樣吃：年假期間難免出外聚餐建議吃多少、點多少，吃不完就打包帶走不浪費，隨身攜帶環保杯和環保袋也別忘了自備餐具，盡量減少一次性餐具的使用。

透過以上5撇步，從餐桌做起飲食的小改變，不僅為地球盡一份心力，還能享受美味健康年節餐桌美食。

（作者為衛生福利部桃園醫院營養師）

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