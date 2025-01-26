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胃痛亂吃止痛藥 小心潰瘍胃穿孔

2025/01/26 05:30
胃痛亂吃止痛藥 小心潰瘍胃穿孔

▲胃痛時單純服用非類固醇抗發炎藥並不安全，反而可能加重病情，需注意；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／陳柏諺

65歲的廖先生平時有關節疼痛的問題，一直在服用消炎止痛藥。來到門診時說：「我平時關節痛吃止痛藥就不痛了，但最近胃越來越痛，甚至吃了藥也沒什麼效果。」我問他：「你胃痛時吃什麼藥呢？」他回答：「止痛藥啊！」後來安排胃鏡檢查，發現他的胃內有多處潰瘍。

胃痛時不能吃止痛藥嗎？答案取決於所使用的止痛藥種類。市面上的止痛藥種類繁多，其中最常見的是非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）和乙醯胺酚（acetaminophen），非類固醇抗發炎藥具備消炎和止痛的雙重作用，但其副作用也不容忽視，特別是對胃的影響：刺激胃黏膜以及抑制保護性激素，導致胃炎或胃潰瘍，對已有胃炎或胃潰瘍的患者，繼續使用非類固醇抗發炎藥可能導致潰瘍惡化，甚至引發出血或胃穿孔等嚴重後果。

高風險族群需謹慎用藥

因此，胃痛時單純服用非類固醇抗發炎藥並不安全，反而可能加重病情。那如果同時服用止痛藥與胃藥是否能降低副作用？ 許多人認為，胃痛時加服胃藥能保護胃，但效果取決於所用藥物種類，有些胃藥（如制酸劑）主要中和胃酸，雖能暫時緩解不適，但若與止痛藥配合使用，有時反而會加重胃部損傷。

因此，對於以下高風險族群，需特別謹慎用藥：年齡大於65歲、有胃潰瘍或腸胃道出血病史、同時服用抗凝血藥物或其他可能刺激胃部的藥物、有類風濕性關節炎或僵直性脊椎炎，需長期使用非類固醇抗發炎藥的患者，這些患者應與醫師討論，選擇適合的止痛藥，並搭配有效的胃黏膜保護劑。

胃藥是否能解決所有胃痛問題嗎？並非所有胃痛都可以靠胃藥改善，儘管大部分胃痛與胃炎或胃潰瘍有關，但若由幽門螺旋桿菌感染、胃癌或其他疾病引起，單靠胃藥並不能治癒，反而可能延誤病情。

醫師評估制定治療計劃

總而言之，胃痛時，不應自行使用止痛藥或胃藥，而應讓醫師評估病因，制定適合的治療計劃，隨意用藥不僅可能無法緩解症狀，還可能導致更嚴重的後果，甚至危及生命，醫療專業的指導是保護健康的最佳保障。

（作者為國泰綜合醫院消化內科醫師）

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