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長時間步行後 直接泡湯不OK

2025/01/26 05:30
長時間步行後 直接泡湯不OK

▲泡湯的水溫以38-40度為宜，每次浸泡10-15分鐘即可，避免過高溫度加重心血管負擔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／田騏嘉

天氣轉冷，許多人計畫出國旅遊時，總希望能順便泡湯，藉此驅寒放鬆身心。然而，長時間步行後直接泡溫泉可能對身體造成負擔，尤其是對雙腳腫脹、痠痛的情況並不理想。中醫認為，氣血循環的順暢是緩解疲勞的關鍵，建議採用「先冷後熱」的方式來調理，避免步行後立即熱水浸泡，以免加重下肢壓力。

中醫建議「先冷後熱」

正確的做法應先將雙腳抬高休息片刻，促進靜脈回流，隨後進行5-10分鐘的冰敷，特別針對雙腳或腫脹部位降溫，有助於血管收縮，並緩解局部炎症反應。完成冰敷後，可進行簡單的腿部按摩，具體方法是沿小腿內側的骨與肌肉縫隙處，從膝蓋向下輕推，這種手法能刺激經絡、疏通氣血，並放鬆緊繃的肌肉。按摩後，輕微活動腳趾，有助於進一步提升血液流通，加快疲憊的雙腳恢復輕鬆。

浸泡10-15分鐘為宜

經過初步調理後，便可以享受溫泉帶來的舒適體驗。建議選擇水溫適中的溫泉池，溫度以38-40度為宜，每次浸泡10-15分鐘即可，避免過高溫度加重心血管負擔。

浸泡過程中，含有硫磺或草本成分的溫泉對緩解肌肉痠痛特別有幫助；如果皮膚容易乾燥或搔癢，建議浸泡後，立即使用滋潤型乳液護理皮膚，幫助恢復皮膚屏障功能，並減少乾癢不適。

旅行中，也可以隨身攜帶含薄荷或薰衣草成分的乳液，隨時為雙腳提供舒緩效果。此外，中醫強調「內外兼顧」，建議在飲食中適量攝取滋陰潤燥的食材，如百合、銀耳和蓮藕等，不僅能改善體內燥熱，還能滋養肌膚，讓全身保持最佳狀態。

泡溫泉不僅是冬季旅行的享受，更是改善氣血循環的良好方式。然而，在長時間步行後，應注意採取循序漸進的調理方式，包括抬高休息、冰敷、按摩與泡湯。這些中醫保養方法不僅能快速緩解疲憊，還能提升身體的舒適感，讓每一次旅行都成為身心靈的完美放鬆。

（作者為臻品中醫診所中醫師）

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