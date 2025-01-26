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大掃除腰痠背痛 按摩穴位緩解不適

2025/01/26 05:30
大掃除腰痠背痛 按摩穴位緩解不適

▲大掃除宜分段進行，別搞到拉傷又全身痠痛。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

大掃除腰痠背痛 按摩穴位緩解不適

▲圖1：肩井穴。（照片提供／邱伯恩）

除舊佈新，許多家戶已陸續展開大掃除工作。很明顯的，門診也多了大掃除導致身體疼痛症狀的患者，大部分病因來自姿勢或用力不當，也有從椅子上跌下來屁股挫傷的；建議工作要分段完成，減少身體疲憊和過度使用，尤其要注意安全，不要因此掛病號了。

大掃除腰痠背痛 按摩穴位緩解不適

▲圖2：腎俞穴與命門穴。（照片提供／邱伯恩）

姿勢不良、用力不當拉傷

大掃除腰痠背痛 按摩穴位緩解不適

▲圖3：三里穴與曲池穴。（照片提供／邱伯恩）

◎大掃除時在臨床上最常見的疼痛包括：

●肩部疼痛：多因長時間過度伸展或過度使用一隻手臂導致拉傷肩部。

●背部疼痛：不正確的姿勢或不良姿勢彎腰搬重物會拉傷下背部肌肉，並對脊椎施加不必要的壓力。

●頸部疼痛：長時間抬頭或長時間彎腰都可能會刺激頸部肌肉，導致疼痛。

●手腕、手肘疼痛：需要重握、用力扭轉抹布或過度拉扯的動作，可能會導致手腕或手肘拉傷 。

對於因大掃除導致肌肉痠痛的病人，輕者建議可以透過按摩、溫敷或貼藥膏等方式促進局部肌肉軟組織修復，必要時考慮針灸等傳統醫學的治療。

刺激穴位後搭配熱敷

◎穴位按摩緩解

常見的肩部與頸部疼痛可能來自三角肌與斜方肌，這兩塊肌肉是肩頸的重要組成部分，也是常見疼痛點的部位之一，可以按壓肩井穴（圖1）來改善，每次大約刺激穴位30至60秒，並且配合20-30分鐘的熱敷。

背部疼痛多來自下背部肌肉緊繃或是臀部肌肉力量不足，切記不管搬運任何東西時，要始終保持背部挺直，我們很常在拿取地面物體的第一個反應是彎下腰，但這個動作很容易對人體的背部施加壓力，造成拉傷。

穴位按摩可以拇指按壓位於下背部兩側的腎俞穴與命門穴（圖2），用力按壓刺激穴位30至60秒，並且配合20-30分鐘的熱敷。

手肘疼痛多來自肘部肌腱發炎，也就是俗稱的肌腱炎，可能來自擰乾毛巾、拖把、清潔衣物等動作導致。建議減少重複性使用手指、手腕和前臂的工作，可以選擇手三里穴與曲池穴（圖3）做按壓刺激穴位30至60秒，並且配合20-30分鐘的熱敷。

分段清掃減少身體疲憊

簡易的穴位按摩可以緩解這些痠痛，但重點是清掃工作可分段進行，年長者留些工作給年輕人做，才能避免做到這裡痠那裡痛；當然，如果疼痛持續，一定要尋求醫師治療，以得到最好的照護與復原。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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