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家中長輩易多愁善感？ 關懷陪伴感染好心情
文／葉雅馨
86歲的知名作家瓊瑤於去年底輕生離世，各界震驚不已，即使她留下遺書和影片說明了自己的選擇，但社會大眾仍對她為什麼做出此舉有諸多討論，而她的辭世也再次提醒我們應關懷年長者自殺和憂鬱問題的重要。
打電話傳短訊 感受到被關心
2025年台灣正式邁入超高齡社會，每5人就有1人是年滿65歲以上，而年老後會面臨身體功能衰退、生活環境轉換、退休、親友離世等問題，易引發身心疾病。有多項研究指出，鼓勵幫助年長者增強心理韌性（心理復原力），有助於預防心理健康問題。
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情緒感染也是影響老年人心理健康的因素之一。一項發表於《PLOS 心理健康期刊》的研究指出，情緒感染「易感性最高」的老年人出現焦慮或焦慮性憂鬱症狀的可能性是「易感性較低」者的8.5到10倍。
「情緒感染」就像是密切接觸感染呼吸道病毒一樣，有些人會更容易「感染」到周圍人的情緒。這種反應有助於人們建立情感連結和相互了解，但也可能更容易受他人負面情緒的影響。例如，一個情緒感染敏感高的人，看到電視上生氣的人時身體也會跟著緊繃，看到有人哭泣時會流淚；當他們和快樂的人接觸時會變得更開心。
看到身邊長輩「多愁善感」，別以為是年長者的常態，要協助他們管理敏感性，增強心理復原力。
鼓勵外出 接觸正面社交環境
◎建議照顧者可以這樣做
●與年長者保持密切的聯繫，讓他們感受到關心和支持，打電話、發短訊、傳正向內容的貼圖與文字，讓他們感到受重視。
●帶領他們外出，參加正面的社交環境，例如參加家庭聚會、社區中心活動、長者團體活動。讓他們感受積極的情緒，而不只窩在家中看電視。
●觀察年長者的情緒變化，特別是當他們接觸到負面事件、或有重大社會事件時。同時，讓長輩定期做情緒檢視表，藉著了解情緒變化，適時獲得幫助。
最重要的是，我們需要經常聆聽年長者談論他們的感受，幫助他們了解自己的情緒是否容易受到周圍人的影響，有助於了解他們情緒感染的易感性，找到有效的方法應對它。
（作者為董氏基金會心理衛生中心主任）
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