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守護家人健康 中醫教你挑年貨食材

2025/01/24 05:30
守護家人健康 中醫教你挑年貨食材

▲白蘿蔔具有清熱化痰、潤肺順氣的作用。（資料照）

文／田騏嘉

春節將至，年貨市場熱鬧非凡，準備迎接新年的氛圍逐漸濃厚。然而，冬季正值流感高峰期，加上人群密集、氣溫多變，稍不注意便可能導致免疫力下降，增加感染風險。中醫強調「正氣存內，邪不可干」，透過選擇適宜的食材進行飲食調理，能有效增強對流感的防禦力。

飲食調理 增強對流感防禦力

●薑：冬季預防外邪的重要食材之一，具有溫中散寒、發表解表的功效。中醫認為，流感多為外感風寒或風熱之邪侵襲肺衛所致，適量飲用薑茶或使用薑母烹調，如薑母鴨、紅糖薑湯，能溫暖脾胃，驅散寒氣，對抵禦流感有輔助效果。

●紅棗與枸杞：補氣養血的經典組合。紅棗味甘性溫，能補氣養血、健脾益氣，改善氣血不足的虛弱狀態；枸杞滋補肝腎，適合日常體虛者食用。兩者可加入燉湯或泡茶，既提升免疫力，又為節日增添健康色彩。

●蒜頭與青蔥：天然的抗病毒食材。蒜頭富含大蒜素，具抗菌抗病毒特性，可增強免疫功能；青蔥性溫，解表散寒，適合預防初期外感風寒。在年菜烹調中，加入蒜頭或蔥，不僅增添風味，也為家人提供天然防護屏障。

●白蘿蔔與冬瓜：清淡而營養的選擇。白蘿蔔具有清熱化痰、潤肺順氣的作用，冬瓜則能清熱利水，平衡春節期間高油膩飲食帶來的負擔。這些食材適合製作清燉湯品，既健康又美味。

●紅豆：兼具補氣益血與利水消腫功效的佳品，適合春節期間因過食鹽分高的食物引起的水腫問題。紅豆湯或紅豆甜粥不僅是節日甜品，更能調理脾胃、促進代謝。

在年貨採購時，建議優先選擇新鮮、天然的食材，避免高油、高鹽加工食品，減少身體負擔。外出時注意保暖，配戴口罩並勤洗手，以防流感病毒侵襲。

（作者為臻品中醫診所中醫師）

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