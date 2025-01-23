單孔機械手臂 治療睡眠呼吸中止症新選擇

▲呼吸中止症若不治療，長期缺氧和睡眠不足會影響健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／方端仁

▲單孔系統能同時在咽喉狹小空間，操作3支器械，也不妨礙視野。（照片提供／方敦仁）

打鼾、失眠、睡不飽已經是現代人的文明病。在文獻中統計，約有2-4%的成年人深受阻塞性睡眠呼吸中止症之苦。雖然配戴陽壓呼吸器是解決這個問題最有效的方法，但是因為個人習慣，無法戴著面罩入睡者，最後選擇放棄的比例甚至高達50%以上。若不積極進行治療，長期的缺氧與睡眠不足，已被證實和心血管疾病、退化性腦疾病，乃至猝死都密切相關。除了行為治療和減重之外，約有7成的中重度阻塞性睡眠呼吸中止症有舌根肥大，需接受減積及舌扁桃腺切除手術。

相較多孔機械手臂 單孔操作靈活度大幅提升

2010年首先有報告指出，多孔機械手臂系統能被運用來治療阻塞性睡眠呼吸中止症，可有效治療一半以上舌根肥大的呼吸中止病人。隨著機械手臂手術系統推廣，目前市場上多孔機械手臂系統也已被證實對睡眠呼吸中止治療有很大的幫助。雖然現有的機械手臂可用於治療部分病患，但其為人所詬病在於器械十分巨大，使手術視野受限，適合的病人也較少，而術後疼痛及味覺異常，乃至流血等併發症，也時有所聞。

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2018年美國通過新式單孔機械手臂系統。不同於多孔系統，單孔系統十分輕巧，操作靈活度大大提升，上市不久後即被核准使用於經口扁桃腺與舌根手術。隨著國外使用的經驗增加，應用於各種口腔咽喉疾病的治療也漸漸被接受。2024年韓國底延世大學團隊首先發表了以單孔機械手臂治療阻塞性睡眠呼吸中止的手術經驗，顯示在韓國使用此方法可成功治癒76%的病患，使用單孔設備進行手術的安全性也獲得初步證實。

林口長庚醫院近年已成功使用單孔機械手臂系統完成多個臨床試驗，無論在胸腔或乳房及泌尿系統疾病都得到很好的成果，也有多篇期刊論文獲刊。

今年林口長庚醫院再獲核准將進行大規模經口手術研究，針對阻塞性睡眠呼吸中止個案，建立標準的治療流程，並評估療效。

（作者為林口長庚紀念醫院耳鼻喉部部長）

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