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子宮內膜異位症害腹痛 術後3月添好孕

2025/01/23 05:30
子宮內膜異位症害腹痛 術後3月添好孕

▲影像檢查顯示，右側卵巢有子宮內膜異位瘤（左圖箭頭）；醫師以單孔微創手術切除巧克力囊腫（右圖）。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

子宮內膜異位症害腹痛 術後3月添好孕

▲檢查發現有子宮內膜瘜肉（左圖紅圈），醫師以「子宮鏡冷刀」移除瘜肉（右圖）後，有利於胚胎受孕。（記者陳建志翻攝）

36歲林小姐2年前婚後積極求孕，卻始終未能如願，去年初更出現腹痛症狀，就醫檢查後發現竟是右側卵巢子宮內膜異位瘤（巧克力囊腫）破裂造成，醫師先緊急手術切除囊腫，同時清理周邊沾黏組織，最後施打針劑調節體內荷爾蒙，結果不僅恢復健康，3個月後傳來自然受孕消息，讓她開心迎接新生命的到來。

子宮內膜異位症害腹痛 術後3月添好孕

▲劉邦斌醫師提醒，婦女若經常有經痛、骨盆腔疼痛、性交疼痛、排便疼痛等前兆，最好就醫釐清。（記者陳建志攝）

手術切除囊腫 清理周邊沾黏組織

亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌指出，患者到院時，痛到全身顫抖、冒冷汗，安排電腦斷層檢查，發現右側卵巢巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，不緊急處理恐有致死風險，立即安排「單孔微創腹腔鏡手術」摘除直徑約5公分、外型宛如葡萄般大的病灶，同時清理子宮、卵巢周邊沾黏組織。

劉邦斌表示，因患者長期不孕，幫她施行子宮鏡檢查，發現有子宮內膜瘜肉，因瘜肉會影響胚胎著床、不易受孕，於是採用「子宮鏡冷刀」，有別傳統電燒方式會出現高溫風險，冷刀對子宮內膜較溫和，不會傷害子宮內膜，且術後沾黏率相對也較低。

劉邦斌表示，患者術後積極表達備孕想法，但檢測卵巢功能發現「抗穆勒氏管荷爾蒙」值僅有0.49ng/mL（依年齡推算，正常值應落2.10ng/mL），不僅懷孕機率低，且流產機率高，醫療團隊建議可施打長效型柳培林（停經針）治療，藉此調節體內荷爾蒙，並抑制子宮內膜異位症惡化，幫母體創造更健康的受孕環境，從而提高懷孕可能性。

幸運的是，患者出院半年後，回診告知已自然懷孕3個月，對於她和家人而言，可說是難以置信的奇蹟，目前孕期已進入第30週，開心迎接新生命的到來。

劉邦斌指出，若患者有備孕規劃，務必先與醫師溝通，評估採用藥物或者手術治療，若短期內有規劃備孕，開刀後因沾黏組織都清除乾淨，十分適合受孕，有機會提升3至4成懷孕率，並提醒婦女若經常有經痛、骨盆腔疼痛、性交疼痛、排便疼痛等前兆，最好就醫檢查釐清。

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