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山藥排骨湯養肺滋胃 進補不怕上火

2025/01/22 05:30
山藥排骨湯養肺滋胃 進補不怕上火

▲山藥排骨湯做法簡單、口味清爽，又可養肺滋胃，適合秋冬飲用。 （資料照）

文／吳家瑜

寒流來襲，一碗熱湯下肚，暖心又暖胃，但不是所有民眾都適合進補，台灣常見進補料理，例如：藥膳排骨湯、羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、四物湯等，成分通常含有中藥材及酒精，油脂、鹽分也不少，但不是每個人都適合，像是孕婦、心血管疾病患者或是容易上火的民眾可能就不適合，這時不妨來碗溫和的山藥排骨湯吧！

山藥低升糖 富含微量營養素

山藥別名淮山、淮藥、田薯、山薯等，產期主要集中在每年的10月至隔年的1月份，屬於秋冬時節的產物。

山藥常被誤認為是一種蔬菜類食物，但其實山藥和白飯一樣，在6大類食物中屬於全榖雜糧類，1碗山藥的熱量約等同於半碗白飯，其熱量低但營養價值高，除了碳水化合物、蛋白質、膳食纖維以外，還富含其他微量營養素，如維生素C、維生素B1、維生素B2、鈣、鉀、鐵等，是一種營養價值高的澱粉類食物。

山藥排骨湯是家庭常見的料理，做法簡單、口味清爽，又可養肺滋胃，適合秋冬飲用。以下食譜為4人份，提供食譜讓大家參考，1人份熱量約345大卡，23克蛋白質。

◎山藥排骨湯食譜

●材料：排骨400克、山藥1斤、薑1塊、枸杞及紅棗些許。

●作法：

1.將排骨以熱水汆燙去血水。

2.山藥洗淨削皮切塊。

3.排骨、薑片放入鍋中加入適量水，以大火煮滾後，加入山藥、枸杞、紅棗，並轉小火將山藥煮軟，關火前加入些許鹽巴調味即可。

《本草綱目》紀載山藥「益腎氣、健脾胃、止泄痢、化痰涎、潤皮毛」。目前多篇文獻指出，山藥中的多醣體為其主要活性成分，具有免疫調節、抗血糖、抗血脂及胃腸道保護等功效，但食用過量仍會帶來反效果。

山藥富含多種營養素及膳食纖維屬於低升糖指數食物，適合減重及糖尿病病友，1份山藥排骨湯加上1碗蔬菜及8分滿的水果就可做為營養均衡且低卡的一餐，但如果要做為配菜食用則須小心總醣攝取量，過量攝取仍會有變胖及高血糖的問題發生。建議當餐如果有吃到1碗山藥或其他全榖雜糧類，飯量至少要減一半。

山藥富含鉀離子腎臟病病友應適量食用，湯品的部分有限水及限鈉需求的民眾也應酌量攝取。

（作者為衛生福利部桃園醫院營養師）

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