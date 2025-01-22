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過年「消脂保肝」大作戰 醫：掌握「3多2少」口訣

2025/01/22 05:30
過年「消脂保肝」大作戰 醫：掌握「3多2少」口訣

▲多喝水及多吃蔬菜有助於消脂保肝不發胖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／粘曉菁

年底餐敘、尾牙聚餐到農曆春節這段期間，外出聚餐的機會增多，大魚大肉吃不停，加上過年常見的瓜子、蜜餞、糖果、零食餅乾等，不知不覺容易攝取過多油脂與熱量。如何吃得健康、開心過年，避免年後身材胖一圈？其實是有方法的，只要掌握多蔬菜、多喝水、多運動，以及少油、少糖的「3多2少」口訣，輕鬆簡單就能消脂保肝！

肝病防治學術基金會統計，近4年來的全民腹部超音波檢查，共1萬5千多筆資料發現，超過5成以上民眾有脂肪肝，未來恐增加增加肝臟發炎、甚至引發肝癌風險。此外，這群有脂肪肝的人常有腰圍粗，合併糖尿病、高血壓、高血脂、三酸甘油脂過高等情形，很容易增加心血管疾病風險。

逾5成民眾有脂肪肝 添肝癌風險

目前醫界沒有專門針對脂肪肝的臨床用藥，不過，近年來相當熱門的治療糖尿病藥物「老藥新用」，如排糖藥的臨床試驗已發現可有效減輕脂肪肝；另外，火紅的「腸泌素」成分、亦即俗稱的瘦瘦針，可有效降低體重，減少內臟脂肪，臨床試驗也發現它能改善脂肪肝炎，達到消脂保肝成效。

要做到戒油、戒糖太困難了，尤其年底尾牙到農曆春節期間，民眾只要做到少油、少糖，消脂保肝其實就已經成功了一半！儘管飲食上很難做到食物完全不加油或不加糖，但烹飪的時候如果可以少放一半油或糖的量，也能吃得健康開心過好年。

過年聚餐免不了大魚大肉，這段特殊期間若能多補充蔬菜，提高纖維質的攝取量，有助於消脂保肝。雖然多吃水果也能增加纖維質的攝取，但大部分水果很甜，食用時必須適量，否則一不注意就會吃下過多的糖分。

喝水是很好控制飲食的方法之一，可以增加飽足感，也會增加上廁所的頻率，鼓勵大家不妨多喝水，並且多起身走動。

除了飲食控制，最好也要多運動，尤其運動完的30分鐘內，多補充新鮮高蛋白食物，如補充1份高纖無糖豆漿、或3顆雞蛋的蛋白等。

聰明掌握「3多2少」消脂保肝口訣，就能開心健康過好年。

（作者為肝病防治學術基金會執行長、台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師）

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