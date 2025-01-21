過年養生要「陰平陽秘」 守歲勿超過晚間11點

▲莊義明醫師提醒民眾遵守「陰平陽秘」原則，可適度按壓穴道。 （記者黃明堂攝）

記者黃明堂／台東報導

春節是親朋好友團聚的時刻，豐盛的美食和熱鬧的氣氛總讓人流連忘返，往往會讓人日夜顛倒，亂了生活作息。此時若不加以調節，會加重身體負擔，健康易亮紅燈。台東馬偕中醫師莊義明在春節前提醒民眾遵守「陰平陽秘」原則，以現代觀點講的就是「身心靈平衡」，從飲食、睡眠、運動3方面恪守中庸原則，守歲切忌熬夜，晚上11點就該睡覺。

飲食、睡眠、運動恪守中庸原則

莊義明說，享用年菜佳餚前，要先懂得評估自己是屬於什麼體質。怕冷的寒性體質，宜多食溫熱食物，如：榴槤、生薑、青蔥、洋蔥、蒜、辣椒、薑黃、荔枝、龍眼、釋迦等；畏熱的熱性體質，宜多食寒性食物取得平衡，身體就受益，如：白蘿蔔、香蕉、橘子、西瓜、竹筍、白梨、蕃茄、香瓜、蓮藕、苦瓜、空心菜、芹菜等。

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在過年期間有守歲傳統，與親友圍爐聊天、打麻將，熬夜易導致大腸火旺，大便不易解、產生便秘、痔瘡疾病。常常有便秘或痔瘡者，特別的推薦多吃鳳梨、莧菜及薏苡仁，傳統過年的長年菜也很好。

返鄉塞車塞到爆，造成腰痠背疼、下肢浮腫，長途開車要下車走一走，做一些伸展運動。例如頸背僵硬疼痛，可以白鶴展翅及擴胸甩肩運動，舒展頸背的筋骨；腰部僵硬痠痛，可以跨腳，左右擺膝及上下搖臀的動作，舒展腰臀部筋骨。

至於頸背部僵硬疼痛，可按壓合谷、后溪及上八邪，腰部僵硬痠痛，可按壓委中、承山、陽陵泉、合谷、陽谷，適當按摩促進血液循環，解除疲勞。

過年期間生活作息打亂，易造成免疫力下降。他建議每日運動60分鐘，赤腳踩地接地氣，有空到郊外踏青、森林浴、泡溫泉等，可提高免疫力；若感染流行性感冒，建議感冒初期，可以按壓合谷、少商穴減緩症狀。若症狀嚴重，仍要就醫尋求醫療診治。

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