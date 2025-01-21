自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

存活邊緣500公克早產嬰 住院304天終於可回家了

2025/01/21 05:30
存活邊緣500公克早產嬰 住院304天終於可回家了

▲拉拉的父母及醫療團隊開心見證拉拉長大。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

存活邊緣500公克早產嬰 住院304天終於可回家了

▲馬偕醫療團隊祝福拉拉未來健康長大。（記者林惠琴攝）

22週出生新生兒存活率不到3成，屬於「存活邊緣的早產兒」。女嬰拉拉在媽媽孕期從美國返台探親時，意外提前約4個月出生，所幸在台灣醫療人員照護下，體重從奶瓶大小的500公克長成現在超過8公斤，歷經住院304天後，今日終於可以啟程返回美國。

存活邊緣500公克早產嬰 住院304天終於可回家了

▲拉拉的父母親吻拉拉的額頭，讓外界見證這一家人的感動。（記者林惠琴攝）

61天成功拔管 體重已超過8公斤

43歲的拉拉母親是美國內科醫師，懷孕初期情況良好，取得主治醫師同意來台探親，但在返美前夕的餞行餐會上，突然出血就醫安胎數日，返回住所隔天再奔急診，發現羊水破裂，轉送馬偕兒童醫院。

馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋表示，拉拉的母親當時懷孕22週，胎動及宮縮明顯，萬一早產，這個週數的寶寶是「存活邊緣的早產兒」，面臨極大考驗。與孕婦溝通後，歷經3天安胎，去年3月24日午夜23點30分迎接拉拉出生。

張弘洋指出，拉拉出生時，身長30公分、體重500公克，一度延遲哭泣，在插管及初步穩定狀況後，送至新生兒加護病房治療，後續歷經呼吸窘迫症、反覆肺塌陷、血鉀過高、腎臟功能不佳等困難，逐漸成長。

「她自己也很爭氣！」張弘洋說明，拉拉出生61天成功拔管，如今矯正年齡將滿6個月的她，體重已超過8公斤。目前除了因有慢性肺病需高流量呼吸器輔助及餵食吞嚥仍需注意外，其餘早產兒常見併發症如開放性動脈導管、腦出血、腸道壞死等均未出現。

拉拉母親說，感覺拉拉是自己選擇在台出生，與台灣有奇妙的緣分，感謝醫療團隊照顧她、疼愛她，讓他們一家人非常感動。

拉拉住院長達304天，如今終於可以出院，預計今日搭乘醫療專機返美，馬偕兒童醫院昨也準備蛋糕，祝福拉拉未來健康長大。

張弘洋指出，全國2016至2023年24週出生早產兒存活率可達61.9%，但23週降至38.9%，22週更只有23.7%，提醒孕婦如有腹部下墜感、異常顏色的分泌物、頻繁宮縮、胎動減少等早產徵兆，應盡快就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中