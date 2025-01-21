存活邊緣500公克早產嬰 住院304天終於可回家了

▲拉拉的父母及醫療團隊開心見證拉拉長大。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲馬偕醫療團隊祝福拉拉未來健康長大。（記者林惠琴攝）

22週出生新生兒存活率不到3成，屬於「存活邊緣的早產兒」。女嬰拉拉在媽媽孕期從美國返台探親時，意外提前約4個月出生，所幸在台灣醫療人員照護下，體重從奶瓶大小的500公克長成現在超過8公斤，歷經住院304天後，今日終於可以啟程返回美國。

▲拉拉的父母親吻拉拉的額頭，讓外界見證這一家人的感動。（記者林惠琴攝）

61天成功拔管 體重已超過8公斤

43歲的拉拉母親是美國內科醫師，懷孕初期情況良好，取得主治醫師同意來台探親，但在返美前夕的餞行餐會上，突然出血就醫安胎數日，返回住所隔天再奔急診，發現羊水破裂，轉送馬偕兒童醫院。

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馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋表示，拉拉的母親當時懷孕22週，胎動及宮縮明顯，萬一早產，這個週數的寶寶是「存活邊緣的早產兒」，面臨極大考驗。與孕婦溝通後，歷經3天安胎，去年3月24日午夜23點30分迎接拉拉出生。

張弘洋指出，拉拉出生時，身長30公分、體重500公克，一度延遲哭泣，在插管及初步穩定狀況後，送至新生兒加護病房治療，後續歷經呼吸窘迫症、反覆肺塌陷、血鉀過高、腎臟功能不佳等困難，逐漸成長。

「她自己也很爭氣！」張弘洋說明，拉拉出生61天成功拔管，如今矯正年齡將滿6個月的她，體重已超過8公斤。目前除了因有慢性肺病需高流量呼吸器輔助及餵食吞嚥仍需注意外，其餘早產兒常見併發症如開放性動脈導管、腦出血、腸道壞死等均未出現。

拉拉母親說，感覺拉拉是自己選擇在台出生，與台灣有奇妙的緣分，感謝醫療團隊照顧她、疼愛她，讓他們一家人非常感動。

拉拉住院長達304天，如今終於可以出院，預計今日搭乘醫療專機返美，馬偕兒童醫院昨也準備蛋糕，祝福拉拉未來健康長大。

張弘洋指出，全國2016至2023年24週出生早產兒存活率可達61.9%，但23週降至38.9%，22週更只有23.7%，提醒孕婦如有腹部下墜感、異常顏色的分泌物、頻繁宮縮、胎動減少等早產徵兆，應盡快就醫。

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