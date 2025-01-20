糖尿病嬤嚴重駝背 新陳代謝科揪骨鬆

▲陳威麟醫師說明長者骨鬆問題不能輕忽。（照片提供／陳威麟）

文／陳威麟

75歲的王奶奶是糖尿病患者，一直都在新陳代謝科就醫，1年前回診時，家屬向我反映奶奶身高變矮、駝背問題變嚴重，我當下立刻安排她接受骨密度檢測，發現骨密度值-3，已出現骨鬆症狀，我立刻針對王奶奶的問題開藥，並提醒家屬骨質疏鬆的注意事項，諸如飲食、運動等，前幾天再追蹤時，王奶奶的骨密度回升至-2.8，流失速度有減緩的跡象，讓我跟家屬都鬆了一口氣。

很多人談到「骨鬆」，都以為要找骨科醫師，在此必須提醒民眾，骨鬆是慢性疾病的「共病」，骨鬆是因為骨質流失的速度過快，增加過慢，而這也受到許多內分泌及器官影響，因此在此叮嚀民眾，若長期服用導致骨質流失的慢性病藥物，也可諮詢原本就診的醫師協助患者用藥，保護骨本不流失。

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慢性病藥物導致骨質流失

在臨床上，像高血糖或甲狀腺機能亢進患者，若慢性病控制不佳，體內的胰島素可能會影響骨質的代謝，進而導致骨鬆，這些患者都需要定期做骨質密度的追蹤。另外，慢性腎臟病患者因體內的磷代謝易有問題，也會提高骨質疏鬆的機率。因此提醒若民眾平時就有三高問題，除了控制三高，也要定時量測骨質密度，才能預防骨鬆的發生。

此外，中高齡女性骨鬆機率是男性的2倍，可說是骨鬆的好發族群，這是因為在進入更年期後，荷爾蒙的改變會加速骨質流失，這時候要更注意是否出現變矮等症狀，若有疑慮則應該盡早進行醫療諮詢。而有抽菸、飲酒習慣的民眾，也要留意自己的骨密度指數是否正常，等到跌倒失能才開始解決骨鬆問題，那時就太晚了。

（作者為光田綜合醫院新陳代謝科醫師）

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