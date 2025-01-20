老菸槍口腔長白斑 病理化驗罹癌

▲圖2：右側口腔頰黏膜出現不平整的病灶（如箭頭所指處）。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

▲圖1：左側口腔白斑（框框內區域）。（照片提供／楊士維）

1名62歲的男性病患，3年多前第1次走進診室，臉上帶著幾分焦慮。他告訴我們，發現左側口腔有1片白斑，用舌頭去接觸時覺得頰黏膜有點粗糙，因此前來檢查。

▲圖4：右側口腔頰部順利康復。 （照片提供／楊士維）

焦油、尼古丁損害黏膜

▲圖3：左側口腔沒有復發。（照片提供／楊士維）

在仔細詢問病史時得知，病患有抽菸多年的習慣。經過檢查後，確認左側口腔頰部白斑（圖1）。長期吸菸中的焦油與尼古丁會對口腔黏膜造成損傷，甚至誘發癌症。經說明討論後，病人能理解其中的嚴重性，當下便表示願意接受雷射手術切除白斑，同時下定決心戒菸。

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手術當日，一切進行得十分順利，左側白斑成功切除。然而，在內視鏡檢查中，右側口腔頰部注意到1個微微突起的小病灶（圖2），雖然外觀看似不起眼，但多年的臨床經驗讓我感到不安，這小小的病灶不可輕放。經說明後，病患同意對這個部位進行手術切片檢查。

檢查結果顯示，這個小病灶中已經出現了癌細胞變化。但我們也慶幸，這是1個及時被發現的早期口腔癌。病人接受了手術切除腫瘤及頸部淋巴清掃術，病理化驗的結果顯示為第1期口腔癌。

手術切除、戒菸控制住

手術後3個月，他的頸部又再次出現硬塊，淋巴結再次出現癌細胞的復發跡象。這次我們採取了更加積極的策略，進行再次手術，並輔以同步放射線治療及化學藥物治療，終於將癌症徹底控制住。

3年多過去，左側口腔不再出現白斑（圖3）和右側口腔未有腫瘤復發（圖4）。每次複診，他總會開朗地笑著說：「真沒想到，當年就醫主要是來看看左邊口腔的白斑，竟然在對面右側隱藏了1個更大的危機。」

他不僅戒除吸菸習慣，身體狀況也保持得相當良好。他明白，戒菸帶來的不僅是健康，更是重獲新生的機會。口腔的白斑，可能是疾病的警示燈；戒菸的決心，則是改變命運的開始。

（作者為基隆長庚醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）

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