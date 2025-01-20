自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老菸槍口腔長白斑 病理化驗罹癌

2025/01/20 05:30
老菸槍口腔長白斑 病理化驗罹癌

▲圖2：右側口腔頰黏膜出現不平整的病灶（如箭頭所指處）。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

老菸槍口腔長白斑 病理化驗罹癌

▲圖1：左側口腔白斑（框框內區域）。（照片提供／楊士維）

1名62歲的男性病患，3年多前第1次走進診室，臉上帶著幾分焦慮。他告訴我們，發現左側口腔有1片白斑，用舌頭去接觸時覺得頰黏膜有點粗糙，因此前來檢查。

老菸槍口腔長白斑 病理化驗罹癌

▲圖4：右側口腔頰部順利康復。 （照片提供／楊士維）

焦油、尼古丁損害黏膜

老菸槍口腔長白斑 病理化驗罹癌

▲圖3：左側口腔沒有復發。（照片提供／楊士維）

在仔細詢問病史時得知，病患有抽菸多年的習慣。經過檢查後，確認左側口腔頰部白斑（圖1）。長期吸菸中的焦油與尼古丁會對口腔黏膜造成損傷，甚至誘發癌症。經說明討論後，病人能理解其中的嚴重性，當下便表示願意接受雷射手術切除白斑，同時下定決心戒菸。

手術當日，一切進行得十分順利，左側白斑成功切除。然而，在內視鏡檢查中，右側口腔頰部注意到1個微微突起的小病灶（圖2），雖然外觀看似不起眼，但多年的臨床經驗讓我感到不安，這小小的病灶不可輕放。經說明後，病患同意對這個部位進行手術切片檢查。

檢查結果顯示，這個小病灶中已經出現了癌細胞變化。但我們也慶幸，這是1個及時被發現的早期口腔癌。病人接受了手術切除腫瘤及頸部淋巴清掃術，病理化驗的結果顯示為第1期口腔癌。

手術切除、戒菸控制住

手術後3個月，他的頸部又再次出現硬塊，淋巴結再次出現癌細胞的復發跡象。這次我們採取了更加積極的策略，進行再次手術，並輔以同步放射線治療及化學藥物治療，終於將癌症徹底控制住。

3年多過去，左側口腔不再出現白斑（圖3）和右側口腔未有腫瘤復發（圖4）。每次複診，他總會開朗地笑著說：「真沒想到，當年就醫主要是來看看左邊口腔的白斑，竟然在對面右側隱藏了1個更大的危機。」

他不僅戒除吸菸習慣，身體狀況也保持得相當良好。他明白，戒菸帶來的不僅是健康，更是重獲新生的機會。口腔的白斑，可能是疾病的警示燈；戒菸的決心，則是改變命運的開始。

（作者為基隆長庚醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中