嬰兒頸部腫脹 呼吸窘迫快送醫

▲電腦斷層，咽後和側咽區有膿瘍（黃色虛線），呼吸道幾乎被堵塞了。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

8個月大的小均在就醫前1週，開始有上呼吸道感染的症狀，但是精神活力都很好，不過，就醫前2天，他的胃口變差，於是家人到他來看急診。

在急診室，醫師注意到他的頸部腫脹。吸氣時，會發出奇怪的聲音。血液生化檢驗顯示白血球數量與發炎指數偏高，於是安排頭頸部的電腦斷層。電腦斷層顯示咽後和側咽區有膿瘍，呼吸道幾乎被堵塞（如圖）。因為深頸部感染導致的呼吸窘迫，因此轉入兒科加護病房。

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深頸部感染 白血球數量已偏高

在兒科加護病房，兒童胸腔科醫師在支氣管導引下，為他放置氣管內管。之後，耳鼻喉科醫師在病童全身麻醉下，進行細針抽吸，抽出28毫升的膿出來，再將膿瘍剝離，沖洗並消毒。

之後，細菌培養的結果是沒有抗藥性的金黃色葡萄球菌，因此降階治療，症狀也逐漸改善，最後平安出院了，出院診斷為金黃葡萄球菌導致的深頸部感染。

深頸部感染是指頸部深處組織的感染，在兒童，較常見的位置為咽後或側咽區。症狀為發燒、吞嚥障礙和頸部僵硬，當膿瘍大到一定程度時，會導致呼吸道阻塞。深頸部感染病程進展快速且致命的。

在此呼籲，3個月大以上的孩童，出現發燒但精神活力都很好，未必需要就醫，但若有頸部僵硬，或吸氣時會發出奇怪的聲音，需要就醫。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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