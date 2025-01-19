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練跑練到疲勞性骨折 充分休息可痊癒

2025/01/19 05:30
練跑練到疲勞性骨折 充分休息可痊癒

▲患者因跑步過量導致疲勞性骨折；示意圖。（照片提供／王大翊）

文／王大翊

50歲許女士熱衷路跑，每個月都會在大大小小的路跑賽事看到她的身影。為了下一場全馬賽事，且希望突破個人最佳紀錄，她近期跑量及速度逐漸增加，訓練過程卻經常感到腳掌不適，赴醫檢查發現是疲勞性骨折。透過適度休息、貼紮、增加重量訓練，終於順利回到熱愛的賽道上。

等骨折處長出骨痂 也別負重

多數骨折發生後，患處會明顯腫起，且感到麻痛，當下無法進行任何運動，但疲勞性骨折不一樣，經常被誤以為是肌肉痠痛、肌腱發炎或拉傷，受傷後仍然可以運動或活動，所以經常被人忽略。透過X光檢查，需要非常仔細看，才會發現一條細細的骨折線，若要及時診斷疲勞性骨折，可以藉由超音波檢查獲得快速且精確的診斷。

疲勞性骨折的發生原因，主要是骨頭重複性施力、過度疲勞，造成骨骼產生小裂痕，多數疲勞性骨折發生在腳的第2和第3蹠骨、腳跟、舟狀骨、小腿靠外側的骨骼，好發於從事高衝擊性的重複運動，如長距離跑步、籃球、網球、羽球、舞蹈等。

其他像是練跑時穿著不適當的鞋子、訓練或技巧錯誤、從PU跑道跑到人行道或馬路，因為地面的變化，也可能產生疲勞性骨折。

忽視拖到脫位 增加治療難度

所幸疲勞性骨折屬於最輕型的骨折，只要骨折部位獲得充分休息，當骨折處產生骨痂，再搭配不負重，就能自動痊癒。但若疲勞性骨折不治療，骨折處可能產生脫位，屆時增加治療上的難度，也會拉長復原期。

當發生疲勞性骨折後，若要回到賽道上，在跑步之前，必須先確認可以在無痛的狀況下步行至少45分鐘，並根據休息的時間長度，循序漸進練跑。

跑步時做好適當防護，像是穿著合腳的鞋子、適度貼紮，並增加重量訓練，強化肌力，以減輕跑步時對骨頭的負重量，才能降低疲勞性骨折發生的機率。

（作者為骨科主治醫師）

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