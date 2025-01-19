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65歲嬤長鬍冒體毛 卵巢腫瘤惹的禍

2025/01/19 05:30
65歲嬤長鬍冒體毛 卵巢腫瘤惹的禍

▲透過影像檢查，醫師迅速發現病灶。（照片提供／王子源）

文／王子源

65歲嬤長鬍冒體毛 卵巢腫瘤惹的禍

▲圖2：電腦斷層檢查發現，右側卵巢有一顆3.8公分大的腫瘤。（照片提供／王子源）

65歲廖姓阿嬤患有高血壓及高血脂多年，最近突然長出茂盛鬍子、體毛，嚇得她趕緊就醫檢查，結果抽血報告顯示睪固酮嚴重過高，進而安排電腦斷層檢查，發現卵巢有一腫瘤，臨床上懷疑此腫瘤就是分泌雄性素的原兇，經轉介婦產科安排手術切除後，證實是分泌雄性素的卵巢良性腫瘤，術後她的睪固酮下降至正常，鬍子也不再長出來，總算擺脫困擾。

65歲嬤長鬍冒體毛 卵巢腫瘤惹的禍

▲圖1：嘴唇附近長了很多鬍子。（照片提供／王子源）

抽血檢查 睪固酮指數異常

患者自述已經是3個孫子的阿嬤了，有高血壓及高血脂5年，平時都定期在醫院心臟科門診看診拿藥，原本都沒有異狀，直到最近2個月發現嘴唇附近長了很多鬍子（圖1），眉毛也變多，此外腋下及陰部的體毛不斷增加。朋友都說笑她「老來春」，但她卻覺得很尷尬，甚至必須買刮鬍刀來刮鬍子，但刮了之後，3-4天鬍子又長出來，很擔心自己得了怪病，非常恐慌。

患者回診時求助於心臟科醫師，評估後轉介到新陳代謝科診察，一開始就研判阿嬤是男性荷爾蒙分泌過多，因此安排抽血檢查睪固酮（testosterone），果然睪固酮指數高達3.99（正常女性〈0.75），已經明顯超標，而女性會分泌睪固酮的器官只有腎上腺及卵巢，因此又幫阿嬤安排腹部及骨盆腔的電腦斷層檢查，這才發現右側卵巢有一顆3.8公分大的腫瘤（圖2）。

經與患者討論後，決定轉介至婦產科安排3D腹腔鏡微創手術切除右側腫瘤及卵巢，術後睪固酮就降到至常值，患者住院3天就平安順利出院，病理報告出爐後，也證實是少見的分泌雄性素的卵巢良性腫瘤，出院後1星期回診，阿嬤很高興地謝謝醫師說：「終於不用再刮鬍子了，也不必再擔心他人異樣眼光」。

其實一般女性體內也會存在少量雄性素，主要以睾固酮居多，而睾固酮在女性許多生理過程中有重要作用，包括調節性慾、情緒、維持骨骼健康、肌肉質量及能量等，這是正常的現象。

卵巢良性腫瘤 分泌雄性素

但造成「女性多毛症」的原因主要是體內分泌過多的雄性激素，特別是睪固酮引起，常見原因有多囊性卵巢症候群、特發性高雄性素血症、某些藥物，其他少見的原因如庫欣氏症候群、腎上腺或卵巢腫瘤分泌過多的睪固酮及先天性腎上腺增生症，以阿嬤為例，這種分泌雄性素的卵巢良性腫瘤相當罕見，約佔1%的卵巢腫瘤。

提醒女性民眾，如果有莫名出現多毛症長鬍子的情形，務必進快到新陳代謝科就醫，找出病因，及早治療，才能遠離多毛症的煩惱。

（作者為亞大醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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