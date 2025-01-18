糖尿病翁「黑便」逾2週 竟是大腸癌一期

▲大腸鏡顯示，升結腸有1個約4公分大的潰瘍性腫塊。（照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

65歲的L先生，本身患有糖尿病及高血壓，這次因為2週前開始解黑便，住院時的胃鏡檢查沒有發現明顯病灶，但他的血色素低到只剩5.9gm/fL，遠低於正常值下限13，且住院中持續有解黑便的情形，輸血後的血色素仍然上升的很有限，所以安排大腸鏡檢查。

胃鏡正常 追加大腸鏡揪出病灶

結果顯示，升結腸有一個約4公分大的潰瘍性腫塊（如圖），切片診斷為腺癌，斷層掃描沒有淋巴或其他器官轉移；診斷為第1期大腸癌，病人接受右側結腸切除，手術後恢復狀況良好。

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解黑便一般會想到上消化道的問題，但也有例外的時候，比如末端迴腸或近端大腸的病灶，也有可能造成解黑便的情況、嚴重貧血及體重下降。若持續黑便一定要就醫，除了胃鏡檢查，必要時還得加上大腸鏡，甚至是小腸鏡檢查，以便找出原因。

民眾務必做好健康管理，均衡飲食、規律運動與良好的睡眠，輔以定期大腸鏡檢查或糞便潛血篩檢，是預防大腸癌的不二法門。

（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

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