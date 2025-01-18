自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

糖尿病翁「黑便」逾2週 竟是大腸癌一期

2025/01/18 05:30
糖尿病翁「黑便」逾2週 竟是大腸癌一期

▲大腸鏡顯示，升結腸有1個約4公分大的潰瘍性腫塊。（照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

65歲的L先生，本身患有糖尿病及高血壓，這次因為2週前開始解黑便，住院時的胃鏡檢查沒有發現明顯病灶，但他的血色素低到只剩5.9gm/fL，遠低於正常值下限13，且住院中持續有解黑便的情形，輸血後的血色素仍然上升的很有限，所以安排大腸鏡檢查。

胃鏡正常 追加大腸鏡揪出病灶

結果顯示，升結腸有一個約4公分大的潰瘍性腫塊（如圖），切片診斷為腺癌，斷層掃描沒有淋巴或其他器官轉移；診斷為第1期大腸癌，病人接受右側結腸切除，手術後恢復狀況良好。

解黑便一般會想到上消化道的問題，但也有例外的時候，比如末端迴腸或近端大腸的病灶，也有可能造成解黑便的情況、嚴重貧血及體重下降。若持續黑便一定要就醫，除了胃鏡檢查，必要時還得加上大腸鏡，甚至是小腸鏡檢查，以便找出原因。

民眾務必做好健康管理，均衡飲食、規律運動與良好的睡眠，輔以定期大腸鏡檢查或糞便潛血篩檢，是預防大腸癌的不二法門。

（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中