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海島旅遊 泳裝妹下背紅疹搔癢 「皮膚幼蟲移行症」惹禍

2025/01/18 05:30
海島旅遊 泳裝妹下背紅疹搔癢 「皮膚幼蟲移行症」惹禍

▲圖2：4天之後，往外延伸出新的線狀皮疹。（照片提供／王綺嫻）

文／王綺嫻

海島旅遊 泳裝妹下背紅疹搔癢 「皮膚幼蟲移行症」惹禍

▲圖１：右下背部有紅色線狀皮疹合併色素沉澱。（照片提供／王綺嫻）

王小姐1個月前去越南的小島旅遊，坐在海邊沙灘上的時候，覺得右側背後有點癢，以為是被蚊蟲叮咬，不以為意。回到台灣後，搔癢的感覺越來越強烈，甚至影響夜間睡眠。更令她擔心的是右側背後搔癢紅疹開始出現變化，於是前來就醫。

海島旅遊 泳裝妹下背紅疹搔癢 「皮膚幼蟲移行症」惹禍

▲去海邊玩，穿著水母衣及適當的鞋子，可以避免接觸鉤蟲幼蟲及有效防曬。（照片提供／王綺嫻）

檢查發現，右下背部有線狀紅色丘疹，有些地方較為突起，有些部分較平坦，皮疹分佈的位置以紅色隆起的點為出發點（圖1），開始延伸出像畫圖般的線條（圖2），身體其他部分都沒有皮疹，也不會搔癢。

根據疹子的分佈及皮疹變化的型態，我問她：「你坐在沙灘上的時候，下背部的皮膚是否有衣服遮蓋？還是下背部皮膚是裸露出來的？」她回答：「我穿兩截式泳衣，外面披罩衫，罩衫是有洞洞的那一種，所以下背部的皮膚應該有些是露出來的。」我告訴她：「您的診斷是皮膚幼蟲移行症。」

鉤蟲幼蟲爬行皮膚引發線狀皮疹

皮膚幼蟲移行症是皮膚接觸到鉤蟲的幼蟲，幼蟲進入皮膚之後，在人體皮膚表皮層移動前進，出現線狀的皮疹。大部分引發皮膚幼蟲移行症的鉤蟲，是感染貓狗的巴西鉤蟲或犬鉤蟲。常出現在熱帶及亞熱帶的貓狗等動物。

人們通常是光腳走在沙灘上或是坐在沙灘上的時候，裸露在外的皮膚接觸到被鉤蟲感染的動物或動物糞便，鉤蟲幼蟲進入人體皮膚，幼蟲在皮膚移行，產生非常搔癢的皮疹。

勿赤腳走沙灘、觸摸流浪貓狗

誤入人體皮膚的鉤蟲幼蟲在皮膚移行數週後會自行死亡，不會在病人身上造成感染，也不會感染其他家人。

要避免皮膚幼蟲移行症，須防止皮膚接觸到鉤蟲幼蟲。去熱帶或亞熱帶旅遊時，不要光腳走在沙灘上，坐在沙灘上時最好鋪一塊野餐墊或毛巾加以隔離。也不要觸摸在沙灘上的流浪狗或流浪貓。

去熱帶或亞熱帶的國家旅遊之後，若出現皮疹，應至皮膚專科醫師處就醫診治，勿過度搔抓皮膚，以免皮膚受傷破損，發生二度細菌感染。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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